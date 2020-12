Sopimusvalmistus juoksee edelleen halvan työvoiman perässä

Koronapandemia yllätti kaikki elektroniikka-alan toimijat keväällä. Osansa sai myös elektroniikan sopimusvalmistus, jolta katosivat tilaukset ja työntekijät. Etänä ei piirikortteja ladota. Työvoiman hinta on edelleen tärkein ajuri elektroniikan valmistuksessa.

Viron elektroniikkateollisuuden järjestö EEIA järjesti tänään virtuaalisen konferenssin, joka käsiteltiin laajasti elektroniikkavalmistuksen tilaa Virossa ja muualla Baltiassa. EMS-alaa seuraavan Weiss Engineeringin Dieter Weiss kertoi esimerkiksi mielenkiintoisia tilastoja elektroniikan sopimusvalmistuksesta.

Esimerkiksi viime vuonna elektroniikan sopimusvalmistus kasvoi Euroopassa puolitoista prosenttia 44,1 miljardiin euroon. Eniten tuotanto on kasvanut Romaniassa, jossa tehtiin 16,8 prosenttia EMS-liiketoiminnasta Euroopassa. Vain neljä kolmestakymmenestäkolmesta Romaniassa toimivasta EMS-yrityksestä oli romanialaisia.

- Suuret EMS-yritykset ovat menneet Foxconnin johdolla Romaniaan, jossa edelleen on löydettävissä edullista työvoimaa, Weiss kommentoi.

Tshekki on päinvastainen esimerkki. Maassa on EU:n paras työllisyystilanne. Jokin aika sitten Skoda ulkoisti tuotantoaan sopimusvalmistajille. Tämä johti Weissin mukaan yli 20 prosentin EMS-kasvuun vuonna 2018. Samalla muidenkin valmistajien työntekijät ryhtyivät vaatimaan samoja palkkoja. Halpamarkkinat ovatkin Tshekissä päättymässä.

EMS-valmistus menee edelleen halvan työvoiman perässä. Entisen Itä- ja Länsi-Saksan tuotantokustannuksissa on edelleen 30 prosentin ero. Tämän takia itäisen Euroopan EMS-kasvu ei ole orgaanista eli se ei perustu tuotannon kasvattamiseen. Kyse on edelleen tuotannon siirtymisestä lännestä halvemman työvoiman maihin.

Virossa on 24 EMS-yritystä. Valtaosa niistä on ulkomaalaisten yritysten tyttäriä. Enics, Scanfil, Incap ja Note ovat tuttuja nimiä täälläkin. Viron sopimusvalmistajat eivät valmista kovin palon laitteita autoteollisuuteen, mikä otti keväällä ison iskun koronapandemian alkaessa. Silti maan EMS-liiketoiminta romahti keväällä, kuten tapahtui Ruotsissakin. Nyt Viron tuotanto on kuitenkin elpymässä nopeammin kuin Suomessa, jossa kasvua odotetaan edelleen.