”Hakkerit aloittavat aina Huawein laitteista”

Huawei järjesti tänään aamiaistilaisuuden, jossa yhtenä aiheena oli kyberturvallisuus. Yhtiön tietoturvasta globaalisti vastaava Mika Lauhde muistutti, että Huawei on isoin laitevalmistaja, joten hakkerit aloittavat aina sen laitteista etsiessään haavoittuvuuksia.

Huawei on pitkään ollut erityisesti Yhdysvaltain hallinnon toimien kohteena. Se ei saa käyttää Google Play -palveluja uusissa laitteissaan ja moni maa on kieltänyt sen verkkolaitteiden käytön 5G-verkoissaan. Syyksi on ilmoitettu sitä, että Huawein ja Kiinan valtion yhteys nähdään tietoturvauhkaksi.

Huawei on aina kiistänyt syytökset. Mitään todisteita mistään ”takaporteista” ei myöskään ole koskaan esitetty. Siitä huolimatta esimerkiksi Iso-Britannia, Australia ja viimeksi Ruotsi halusivat estää Huawein 5G-laitteiden käytön. Mika Lauhde sanoo, että Ruotsi on hyvä esimerkki siitä, miten huonosti prosessin voi hoitaa. - Ruotsissa ei keskusteltu laitevalmistajien tai operaattorien kanssa.

Suomessa juuri hyväksytty 5G-verkkojen lainsäädäntö tehtiin sen sijaan avoimessa vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa. Suomessa ei näin päätetty kieltää mitään yksittäistä laitevalmistajaa. Laissa kuitenkin sanotaan, että ”viestintäverkkolaitetta ei saa käyttää yleisen viestintäverkon kriittisissä osissa, jos on painavia perusteita epäillä, että laitteen käyttäminen vaarantaisi kansallista turvallisuutta tai maanpuolustusta".

Huaweita on arvioissa moitittu koodin ja ohjelmistokäytäntöjen laatuongelmista, jotka voivat muodostaa tietoturvariskejä. Tähän on päädytty esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa Huawei on yhdessä maan kyberturvakeskuksen kanssa analysoinut yhtiön verkkolaitteiden tietoturvaa.

Lauhde ei kiistä ongelmia, mutta sanoo samalla, ettei kukaan muu tee yhtä paljon töitä tietoturvan ja ohjelmistokehityksen alueella kuin Huawei. – Pitää ymmärtää, että Huawei on isoin laitevalmistaja. Sen takia kaikki hakkerit aloittavat aina Huawein laitteista. Tämä tarkoittaa myös, että meidän täytyy olla markkinoiden paras, Lauhde sanoi.

Hän muistuttaa myös, että tietoturvan kannalta kaikkein keskeinen Huawein kehitystyö tehdään Suomessa. - Jos haluaa laitteen, joka on mahdollisimman suomalainen tai eurooppalainen tietoturvaltaan, niin sen saa Huaweilta.

Huaweilla on kaikkiaan neljä tietoturvakeskusta. Brysselin keskus on ollut paljon julkisuudessa, koska siellä Huawei näyttää verkkolaitteidensa lähdekoodia niin operaattoreille kuin maiden viranomaisille. Tätä samaa avoimuutta Mika Lauhde toivoisi muiltakin verkkolaitevalmistajilta.

- Jos avaamme lähdekoodimme laitetasolla, lähdemme siitä, että tämä parantaa kaikkien laitteiden tietoturvaa, Lauhde kommentoi.

Politiikan tuominen mukaan uhkaa hidastaa teknistä kehitystä. Mika Lauhteen mukaan juuri näin on käynyt Australiassa. – Huawein laitteiden kieltäminen johti siihen, että 5G käytännössä loppui. Nyt Australian hallituksella on ongelma, kun operaatterit eivät halua lähteä investoimaan 5G-verkkoihin.