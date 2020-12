Moni on ennustanut nauhatallennuksen kuolemaa, mutta tekniikalle näyttää löytyvän suuria kasvuodotuksia erityisesti pilvessä ja datakeskuksissa. Kehityksessä auttaa tallennustiheyden jatkuva parantuminen. IBM on taas rikkonut vanhan ennätyksen.

Ruotsin televiranomainen PTS kertoo, että muutoksenhakutuomioistuin on päättänyt kumota aiemman hallintotuomioistuimen päätöksen Huawei-5G-jupakassa. Hallintotuomioistuin oli päättänyt, että Huawein verkkolaitteiden estäviä ehtoja ei voida käyttää 5G-huutokaupassa.

Koronapandemiasta ja taloudellisista haasteista huolimatta 5G-tekniikka kasvaa nopeammin kuin mikään muu aiempi mobiilisukupolvi. Esimerkiksi neljännen polven LTE-tekniikkaan verrattuna se kasvaa neljä kertaa nopeammin, kertoo teollisuusjärjestö 5G Americas.

Itsekin olen ollut siinä uskossa, että ihmiset tallentavat pilveen lähinnä kuviaan ja muuta sälää. Salaustyökaluja kehittävän NordLockerin kyselyn mukaan tämä ei pidä paikkaansa. 84 prosenttia käyttää pilvipalveluja dokumenttien tallentamiseen.

HMD Global esitteli eilen uuden tulokkaan Nokia-puhelinten 5-sarjaan. 5.4-mallissa edeltäjän eli 5.3-mallin 13 megapikselin kamera on päivitetty 48 megapikselin kennoon. Etukamera on viety reiän taakse vanhan pisaran sijaan.

Qualcomm Technologies on julkistanut Snapdragon 678 -järjestelmäpiirin, joka on seuraaja Snapdragon 675:lle. Päivityksessä piiri on saanut aiempaa paremman kokonaissuorituskyvyn, kehittyneemmät tietoliikenneyhteydet sekä tehokkaamman grafiikkaprosessorin.

Avoin RISC-V-arkkitehtuuri kasvattaa nopeasti suosiotaan. Nyt piilaaksolainen Esperanto Technologies lupaa viedä RISC-V-prosessorit raskaaseen koneoppimismallien prosessointiin. Siihen tarvitaan kuitenkin yli tuhat ydintä.

Sulautettujen korttistandardeja kehittävä PICMG kertoo, että tähän asti suorituskykyisin korttitietokoneiden standardi COM-HPC on edennyt jäsenarviointiin. Jäsenten tarkastusvaihe tapahtuu sen jälkeen, kun tekninen alakomitea on hyväksynyt standardin.

Huawei lanseerasi kesällä 2020 kansainvälisen AppsUp-sovelluskilpailun, joka haastoi sovelluskehittäjiä näyttämään osaamisensa. Kilpailuun osallistui yli 3 000 kehittäjätiimiä yli 170 maasta. Euroopan Best Game -kategorian voittajaksi nousi suomalainen Streamer Sim Tycoon -sovellus, joka kuittasi voitollaan 15 000 dollaria.

Tietokoneiden prosessorit on aina valmistettu piistä. Nyt Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat arvioivat, että tulevaisuudessa prosessoreiden transistorit voi olla mahdollista valmistaa myös indiumgalliumarsenidista. Tätä on pidetty aiemmin mahdottomana.