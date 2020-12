Konsultti väittää: O-RAN on kiinalainen salajuoni

O-RAN tai Open-RAN on konsepti, jossa 5G-tukiaseman radio, kantataajuuslaskenta ja signaalin siirto irrotetaan toisistaan ja niiden välillä on avoin liitäntä. Matkapuhelinalaa seuraava konsulttitalo Strand Consulting väittää, että koko avoimen verkon idea on kiinalainen salajuoni.

Nokiankin tukemassa O-RANissa on kysymys isoista asioista. Esimerkiksi brittioperaattorit aikovat korvata Huawein laitteet verkoissaan O-RAN-pohjaisilla ratkaisuilla. Voittajiksi on katsottu japanilaiset NEC ja Fujitsu, ja tietenkin operaattorit, jotka näkevät O-RANin edullisemmaksi ratkaisuksi tuoda nopeat 5G-yhteydet tilaajilleen.

Strand Consultingin mukaan O-RAN on noussut kuumaksi aiheeksi amerikkalaisten Huawei-pannan vuoksi. Se kuitenkin varoittaa operaattoreita: Kymmenet kiinalaiset yritykset ovat liittyneet O-RAN-allianssiin ja ovat valmiita ajamaan OpenRAN-standardeja.

Strandin päättelyn mukaan Kiinalla on varaa hävitä Huawei, jos se pääsee määrittelemään tulevaisuuden verkkoja O-RAN-tekniikan kautta. Väite on kova, eikä millään tavalla omituinen Strand Consultingille. Konsulttitalo on koko ajan argumentoinut, ettei Huawei ole kyennyt osoittamaan itsenäisyyttään.

Strandin mukaan Kiinan lainsäädäntö edellyttää, että kaikki taloudelliset panokset voidaan ohjata sotilaallisiin tarkoituksiin. Kiina puolustaa suvereniteettiaan Internetissä ja voi siten määrätä minkä tahansa kiinalaisen yrityksen osallistumaan valvontaan ja vakoiluun. Strandin mukaan tämä tarkoittaa, että pelkästään Huawein rajoittaminen ei riitä 5G:n suojaamiseen: minkä tahansa kiinalaisen tuotteen läsnäolo verkossa aiheuttaa turvallisuusriskin.

O-RAN Alliancen perustivat vuonna 2018 Deutsche Telekom, NTT DOCOMO, Orange, AT&T ja China Mobile, ja se on kasvanut 237 matkapuhelinoperaattorin ja verkkolaitetoimittajan yhteenliittymäksi. Tällä hetkellä allianssissa on 82 jäsentä USA:sta, Taiwanista 20, Japanista 14, Is-Britanniasta 10, Intiasta 10, Saksasta 7 ja Kiinasta peräti 44. Strandin mukaan kiinalaisyritykset valvovat merkittävästi OpenRAN 5G -tuotteiden ja -palvelujen teknisiä ominaisuuksia ja toimitusketjua.

O-RAN-kehityksessä onkin mukana useita yrityksiä, joille USA:n tietoliikennekomissio ei ole antanut toimilupia. Näihin kuuluvat China Mobilen lisäksi Inspur, Lenovo, Tsinghua ja ZTE. Kaikkien toimintaa Yhdysvaltain hallitus rajoittaa turvallisuussyistä, koska niillä on siteet Kiinan hallitukseen ja/tai armeijaan.

Strand Consultingin mukaan ongelma on se, että monet operaattorit hyppäävät O-RAN-junaan ajattelemalla, että sillä ei ole kiinalaista yhteyttä. Konsulttitalon mukaan O-RAN-laitteiden valmistus tapahtuisi kuitenkin pääosin Kiinasa. Esimerkiksi USA on myöntänyt 750 miljoonan dollarin rahoituksen O-RAN-tekniikan kehitykseen ilman, että laitteiden valmistusmaata on millään tavalla rajattu. Samanlaisia suunnitelmia on Isossa-Britanniassa, Japanissa, Intiassa, Saksassa ja Brasiliassa.

O-RAN Alliance ei ole kommentoinut Strand Consultingin väitteitä.