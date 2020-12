Briteissä hyökättiin tänä vuonna 159 tukiasemaa vastaan

Brittien oma viestintäviranomainen Ofcom on julkaissut vuosiraporttinsa, jossa esitellään esimerkiksi maan laajakaistatilannetta. Raportista käy myös ilmi, että kuluvana vuonna maan operaattorien tukiasemiin on hyökätty peräti 159 kertaa.

Usein erilaiset aktivistit sytyttivät tukiasemalaitteita ja mastoja tuleen. Näistä katkoksista operaattorit kirjasivat yhteensä 170 000 tuntia käyttökatkoksia. Lisäksi hyökkäykset aiheuttivat operaattoreille kustannuksia, joita Ofcomin raportti ei kuitenkaan erittele.

Miksi aktivistit sitten hyökkäävät tukiasemien kimppuun? Ofcomin mukaan kyse on salaliittoteoriasta, jonka mukaan 5G-palveluiden ja koronaviruksen leviämisen välillä olisi yhteys. Nämä väitteet ovat levinneet laajalti some-kanavien välityksellä.

Toinen syy hyökkäyksille on harhaluulo, että 5G-tukiasemien sähkömagneettinen säteily aiheuttaisi uudenlaisen vaaran ihmisille. Ofcom selvitti asiaa tekemällä EMF-mittauksia 22 kaupungissa eri etäisyyksillä 5G-tukiasemista. Ofcomin mukaan kaikissa tapauksissa mitattu EMF-taso 5G-tukiasemista osoitti vain murto-osia niistä lukemista, jotka ionisoimattoman säteilysuojelun komission (ICNIRP) ohjeet määrittelevät haitallisiksi.

Aktivistien hyökkäykset olivat sikälikin epäonnistuneita, että ne kohdistuvat pääosin muihin kuin 5G-tukiasemiin. Ofcomin mukaan maassa on tällä hetkellä noin 3000 5G-tukiasemaa, mikä on 10 kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pääosa 5G-tukiasemista on suurien kaupunkien keskustoissa, joten aktivistien suosimista hiljaisista paikoista niitä ei juuri löydy.

Kuva: lukuisilla some-tileillä on esitetty kuvia palavista 5G-mastoista.