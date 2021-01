Huawei Matebook 14:n teho riittää myös pelaamiseen

Huawei yrittää vakavasti kisata Windows-läppärien kovilla markkinoilla. Yhtiö on tuonut hyviä älypuhelimista tuttuja ominaisuuksia uusiin läppäreihinsä. Testin perusteella keskihintaluokan eli reilun tuhannen euron Matebook 14 venyy myös pelaamiseen.

Testissä oli Matebook 14 ”Signature Edition” -malli, jossa prosessorina on AMD:n Ryzen 7 -sarjan 4800 H -suoritin. Keskusmuistia käytössä on 16 gigatavua ja nopeaa SSD-tallennustilaa 512 gigatavua.

IPS-kosketusnäyttö erottelee 2160 x 1440 pikseliä. Monista myynnissä olevista läppäreistä näytön erottaa 3:2-kuvasuhde, joka sopii mainiosti toimistosovellusten käyttöön. Netflixiin se ei toki ole aivan ihanteellisin.

Virtanäppäin lukee samalla käyttäjän sormenjäljen ja päästää suojatusti sisään.

Huawei on panostanut myös näytön reunusten minimointiin: 90 prosenttia etualasta on näyttöä. Vaikutelma on laadukas ja moderni, ja silmää miellyttävä. Näyttö toistaa värit kirkkaina. Näytön kirkkautta voi säätää paljon kumpaakin suuntaan, eikä kirkkautta tarvitse pitää aina täysillä, jotta se olisi ”kohdallaan”. Kosketusnäyttö vastaa hyvin.

Koska kyse on ennen kaikkea työkoneesta, näppäimistö on tärkeässä roolissa. Normaalikäyttöön näppäimistön tuntu on miellyttävä ja ”napakka”. Äänentoisto on laadukas, kun läppärin rajoitukset otetaa huomioon.

Kuvat: Näppäimistö esiin nouseva web-kamera on Huawein erikoisuus. Kätevä tapa piilottaa ja turvata näköyhteys.

Laitteen mukana tulee Huawein SuperCharge-laturi, jolla voi ladata myös Huawein älypuhelimia. 56 wattitunnin akku riittää pitkään, jopa pelikäytössä. Latausjohto on liian lyhyt.

Työkoneella joutuu usein käyttämään piirto-ohjelmia. Matebook 14:n kosketusnäyttö soveltuu hyvin myös piirtämiseen. Adobe Photoshop toimii koneessa moitteettomasti. Laite soveltuu hyvin myös piirtopöydän käyttöön. Piirtopöydän liittäminen koneeseen onnistui helposti.

Entäpä pelaaminen? Pelatessa laite kuumenee nopeasti, mutta ei varsinaisesti ylikuumentunut tai kaatunut kertaakaan. Matebook 14 sopii hyvin myös vähän raskaampaan pelaamiseen. Testissä pelattiin pelejä Dead by Daylight ja Overwatch. Molemmat pelit pyörivät 30 fps:n nopeudella toisiksi parhaimmilla grafiikka-asetuksilla.

Molempia pelejä pystyi pelaamaan myös kaikista parhaimmilla grafiikka-asetuksilla, mutta tällöin kuvataajuus putosi kummassakin 25-28 fps:n paikkeille. Putoamisen huomasi pelatessa selvästi ja se teki kokemuksesta hieman epämiellyttävän, mutta ei-pelattavaksi pelit eivät muuttuneet.

Matebook 14 jaksaa pyörittää pelejä vähintään kiitettävästi.

Tehoa pelikäytössä voidaan pitää vähintään tyydyttävänä, oikeastaan hyvänä. Toisaalta näppäimistö on pelikäyttöön liian kapea ja sitä on epämukava käyttää. Näytön koko ja laatu tekevät toisaalta pelikokemuksesta miellyttävän.

Myynnissä esimerkiksi Powerissa (997 €). Pelitestit ja -arviot: Aada Länsikallio