Seuraava wifi kiihdyttää jopa 46 gigabittiin sekunnissa

Tällä hetkellä markkinoille odotellaan myös kuuden gigahertsin taajuudella toimivia wifiyhteyksiä, joista käytetään nimitystä Wi-Fi 6E. Työn alla on jo seuraava sukupolvi eli Wi-Fi 7 ja sen myötä tekniikassa tehdään iso loikka eteenpäin.

IEEE:ssä tekniikkaa kehitetään nimellä 802.11be. Sen standardin ensimmäisen version arvioidaan valmistuvan tänä vuonna. Lopullinen standardi pitäisi saada valmiiksi vuonna 2024, mikä on hyvä arvio myös kaupallisten laitteiden markkinoille tulemisesta.

Tuleva Wi-Fi 7 tukee samoja taajuusalueita kuin nykyiset eli 2,4, 5 ja 6 gigahertsin vapaita taajuuksia. Uutta on tuki 16x16 MIMO-kanavalle. Jo sen myötä datanopeus kasvaa selvästi. IEEE:n joissakin alustavissa suunnitelmissa Wi-Fi 7 pystyy kuitenkin jopa 46 gigabitin datanopeuksiin, mikä edellyttää monia uusia ratkaisuja. Pienimmilläänkin datanopeuden pitäisi kiihtyä 30 gigabittiin sekunnissa.

Mitä sitten on tulossa? Kyse on toki vasta alkuvaiheen tutkimustyöstä, mutta IEEE on myös julkistanut joitakin uusia ratkaisuja. Yksi sellainen on monilinkkitoiminto eli MLO (multi-link operation). Sen myötä käyttäjän yhteys osaisi hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia kanavaresursseja eri taajuuksilla.

Suunnitelmissa on kasvattaa laitteen käytössä oleva kaistanleveys 320 megahertsiin eli 6-standardiin verrattuna kaksinkertaiseksi. Tämä karkeasti ottaen kaksinkertaistaa linkin datanopeuden.

Tämän hetken nopein wifi eli Wi-Fi 6 käyttää bittien koodaamiseen 1024-QAM-tekniikkaa. 7-polvessa käyttöön on tulossa 4096-QAM-modulaatio, eli samaan slottiin saadaan koodattua nelinkertainen määrä bittejä.

Myös Wi-Fi 6:n yhteystekniikka eli 5G-verkoista tuttu OFDMA on menossa uusiksi. Siinä käytännössä käytettävissä oleva kaista pilkotaan alikanaviksi, jolloin jokainen laite/käyttäjä saa oman taajuuden. Tulevaisuudessa päätelaite voisi käyttää isompaa joukkoa OFDMA-signaaleja.

Linkin luotettavuuteen pyritään vaikuttamaan uudella HARQ-tekniikalla (Hybrid Automatic Repeat Request). Sen myötä päätelaite voisi vastaanotettujen pakettien avulla päätellä, mitä puuttuvat paketit ovat. Pätkivä yhteys voisi näin itse täydentää viestiä lennossa.

Moni asia on vielä työn alla, mutta toteutuessaan suunnitelmat tulevat nostamaan wifi-nopeuksia selvästi. Kuudennen polven wifi-linkki tukee jo teoriassa 9,6 gigabitin nopeutta, mutta parannusten myötä WiFi 7 -yhteyden maksiminopeus kasvaa moninkertaiseksi.