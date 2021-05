O-RAN rantautui Eurooppaan – 10 faktaa tekniikasta

Open RAN on avoin verkkoarkkitehtuuri, joka lupaa mullistaa mobiiliverkkojen markkinat. Tähän asti japanilainen Rakuten on ollut O-RAN-tekniikan äänekkäin mannekiini, mutta nyt Telecom Italia sanoo ottavansa tekniikan käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisoperaattorina.

Suomessa operaattorit eivät vielä O-RANia harkitse. Täällä ollaan tyytyväisiä erityisesti kahden suuren pohjoismaisen valmistajan laitteisiin, mutta ennen pitkää nekin joutuvat katsomaan O-RAN-vaihtoehtoja. Mutta mistä tekniikasssa on kyse? Mobiilialaa seuraava Strand Consulting keräsi yhteen 10 O-RAN-faktaa.

Ensiksikin O-RAN ei ole standardi vaan ennen kaikkea amerikkalaislähtöinen ratkaisu ns. Huawei-ongelmaan, Strand korostaa. O-RAN Alliance perustaa ratkaisunsa 3GPP-standardeihin. Operaattorien kuten Rakutenin verkko perustaa räätälöityihin ratkaisuihin, joten ne eivät välttämättä ole 3GPP- tai edes O-RAN Alliancen määritysten mukaisia.

Joidenkin operaattorien mukaan O-RAN on keino välttää Huawein ja ZTE:n laitteita. Tämä on ongelmallinen oletus, sillä O-RAN-kehityksessä on mukana kiinalaisyrityksiä. Esimerkiksi China Mobile on yksi allianssin perustajajäseniä.

Monen mielestä O-RAN kiihdyttää 5G-tekniikan kehitystä, mutta laajasti tekniikka ei ole tulossa käyttöön ennen vuotta 2025. Tämän päivän 5G-verkot perustuvat 3GPP Release 15 -määrityksiin ja uusia toiminnallisuuksia on luvassa Release 16- ja Release 17-standardien myötä kahden seuraavan vuoden aikana. Jotta O-RAN voisi kiihdyttää 5G-kehitystä, sen pitäisi kehittyä 3GPP:n 5G-standardeja nopeammin, Strand järkeilee.

Monien mielestä OpenRAN lisää kilpailua verkkolaitteiden markkinoilla. Strandin arvion mukaan väite harvoista toimittajista on todennäköisesti peräisin Huaweilta. Itse asiassa laitevalmistajia on toista tusinaa, kun katsotaan antenneja, kantataajuusosia, radioita, piensoluja, jne. Esimerkiksi Samsung on onnistunut viime aikoina kasvattamaan markkinaosuuksiaan merkittävästi.

Tekniikan kannattajat arvioivat, että laitteiston ja ohjelmistojen erottaminen toisistaan vähentää riippuvuutta Huaweista ja siten parantaa turvallisuutta. Ei kuitenkaan ole selvää, miten yhden turvattoman kiinalaisyrityksen vaihtaminen 50 tuntemattomaan kiinalaisyritykseen parantaisi turvallisuutta. Pitää lisäksi muistaa, että Strand on ollut aina voimakas Huawein kritisoija.

Energiatehokkuus on yksi tärkeimpiä mobiiliverkkojen ominaisuuksia, kun operaattorit yrittävät pienentää päästöjään. Tiedetään jo, että monet O-RAN-ratkaisut perustuvat Intelin x86-prosessoreihin, mikä tarkoittaa selvästi huonompaa energiatehokuutta kuin perinteisten valmistajien sovelluskohtaiset RAN-piiriratkaisut. Signaalien kulku useampien komponenttien läpi todennäköisemmin kasvattaa tehonkulutusta.

Strandin mukaan on tärkeää kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi Huawein laitteille, mutta tämä ei ole syy ”ylimyydä” O-RAN-tekniikkaa. Arkkitehtuurin todelliset hyödyt pitää perustua todellisiin operaattorien kokemuksiin. Operaattorien kannalta kysymys on ennen kaikkea siitä, miten O-RAN vaikuttaa sekä verkon rakentamis- että ylläpitokustannuksiin.

Lue lisää Strand Consultingin sivuilta.