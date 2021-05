Eurooppalaisjakelijat myivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puolijohteita 15,6 prosenttia enemmän kuin edellisneljänneksellä. DMASS-järjestön mukaan koronan ja brexitin vaikutukset ovat nyt kadonneet komponenttikaupasta.

Tehomuunnoksissa hyötysuhteella on suuri merkitys tänä päivänä, sillä jokaisen hukatun watin katsotaan osaltaan lisäävän ilmaston lämpenemistä ja loppukäyttäjän käyttökustannuksia. Tehomuuntimien perinteinen piipohjaisiin puolijohteisiin perustuva teknologia on saavuttanut suorituskyvyn osalta vakiintuneen tasonsa. Uudet laajan kaistaeron teknologiat, jotka perustuvat piikarbidiin ja galliumnitridiin, ovat osoittautumassa hyötysuhteeltaan paremmiksi.

Samsungilla on oma I-Cube-kotelotekniikka, jolla on voitu kasvattaa logiikkapiirien suorituskykyä. Nyt yhtiö on esitellyt I-Cube4-tekniikan, joka edelleen parantaa piirien ja muistien suorituskykyä sekä helpottaa piirin lämmönhallintaa.

Jokaisessa suunnittelussa analogiaosien täytyy olla spesifi. Siksi analogiasuunnittelua sanotaan usein ”mustaksi taiteeksi” (black art). Englantilainen Agile Analog haluaa mullistaa analogiasuunnittelun, sillä se haluaa tarjota suunnittelijoille valmiita, räätälöityjä analogisia IP-lohkoja.

Suomi sijoittuu yllättävän korkealle, kun verrataan maita sähköautojen ostamisessa. TradingPlatforms-osakekauppasivuston mukaan 18,1 prosenttia Suomessa viime vuonna ostetuista autoista oli sähköautoja. Lukemalla sijoittuu koko maailman vertailussa viidenneksi.

Englantilainen Picocom on saanut piille pienten avoimeen O-RAN-arkkitehtuuriin perstuvien 5G-solujen tukiaseman ohjainpiirin. Prosessori perustuu taiwanilaisen Andes Technologyn toimittamaan RISC-V-ytimeen.

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin huhtikuun listauksessa Dridex-troijalainen oli yleisin haittaohjelma toista kuukautta peräkkäin. Toiseksi sijoittui Agent Tesla -troijalainen. Se sijoittui ensimmäistä kertaa näin korkealle yleisimpien haittaohjelmien listauksessa.

Belgialainen New Yorkin yliopistossa työskentelevä tietoturvatutkija Mathy Vanhoef kertoo löytäneensä useita haavoittuvuuksia wifi-laitteista. Kolme aukoista liittyy 802.11-standardeihin ja kyse on laajasta uhasta, joka koskettaa miljoonia laitteita.

Monet perinteiset ja historiallisesti toimiviksi todetut suojausmenetelmät – esimerkiksi diodit, sulakkeet ja TVS-komponentit – säilyttävät edelleen asemansa perustason ratkaisuna, mutta ne ovat usein hyötysuhteeltaan kehnoja, suurikokoisia ja huoltoa vaativia. Aktiiviset, älykkäät suojauspiirit lupaavat enemmän.

Terveydenhuollon tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 43,6 prosentin vuosivauhtia seuraavien viiden vuoden ajan. Saksalainen sulautetun tekniikan ja korttiratkaisujen kehittäjä congatec esittelee omia lääketieteen ratkaisujaan Shanghain kansainvälisillä lääketieteellisten laitteiden messuilla.