Ole varovainen somessa – verkkorikolliset vaanivat kaikkialla

Kesäkuun 30. päivänä vietetään sosiaalisen median päivää. Eri some-alustoilla on 4,2 miljardia käyttäjää ja määrä kasvaa koko ajan. Ei siis ihme, että myös verkkorikolliset vaainivat käyttäjiä nimenomaan sosiaalisen media syövereissä. Niitä kannattaa varoa, evästää Check Point Software.

Check Pointin mukaan verkkorikolliset pyrkivät varastamaan tilejä some-alustoilla, koska niihin tallennetut tiedot ovat erittäin arvokkaita kyberrikollisille. Onneksi on olemassa tekniikoita ja käytäntöjä, joita seuraamalla riskiä voidaan pienentää. Näihin kannattaa kiinnittää huomiota:

Väärennetyt verkkosivustot. Yksi yleisimmistä tekniikoista, joita verkkorikolliset käyttävät, on virallisen verkkosivuston väärentäminen petollisen toiminnan suorittamiseksi. Väärennetty verkkosivusto kopioi alkuperäisen rakenteen, jopa käyttämällä samanlaista URL-osoitetta, mikä tekee käyttäjän petoksen havaitsemisesta erittäin vaikeaa. Yleensä uhri yritetään saada napsauttamaan petollista linkkiä. Usein klikkaus johtaa viestiin, jossa halutaan varmistaa osoite esimerkiksi sähköpostilla. Väärennetyt sivustot voivat pyytää henkilöllisyystarkistusta tai sitten käyttäjlle ilmoitetaan, että joku yrittää murtautua heidän tiliinsä, jotta he voivat syöttää henkilökohtaiset kirjautumistietonsa ja käyttää niitä hyödyksi.

DNS-kaappaus. Tämä menetelmä perustuu luotetuksi henkilöksi tekeytymiseen. Uhrin henkilötiedot yritetään hankkia petoksen avulla myöhemmin käytettäväksi haitallisiin tarkoituksiin. Jos verkkorikollinen onnistuu hankkimaan henkilön sosiaalisen verkoston datan, se voidaan myydä pimeässä verkossa ja käyttää joukkolähetysviestien tai huijausketjujen tai muiden petosten lähettämiseen.

Tartunnan saanut reititin. Toinen järjestelmistä, joiden kautta verkkorikolliset pääsevät tietokoneisiin ja siten käyttäjien tileille, on tartuttaa heidän koneilleen haittaohjelmia, joiden avulla he voivat käyttää uhrinsa reititintä. Reitittimen sisällä he voivat muokata sen DNS-osoitetta siten, että kun uhri yrittää käyttää tiettyä verkkosivustoa selaimestaan, hänet viedään hyökkääjän valitsemalle toiselle verkkosivustolle. Tällä tavoin rikollinen voihankkia kaikki hyökkäyksen kohteena olevan käyttäjän tiedot ja käyttää sitä omaksi eduksekseen.

Käyttäjän kannattaa siksi aina noudattaa seuraavia ohjeita: