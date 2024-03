Suomalaisyritys taistelee datamelua vastaan

Digitaalisista kaksosista on puhuttu kiihtyvällä vauhdilla viime vuosina. Suuret kansainväliset yritykset odottavat erilaisista virtuaalisista malleista miljardibisnestä. Niiden kanssa kisaa joensuulainen Process Genius, jonka valttina on täysin kustomoitava digitaalinen kaksonen.

Process Geniuksen uusi alusta on nimeltään Genius Core. Se antaa valmistavan teollisuuden ja prosessiteollisuuden yrityksille mahdollisuuden rakentaa kustomoitu digitaalinen kaksonen tiloistaan. Näin yritykset saavat reaaliaikaisen kokonaiskuvan esimerkiksi huoltotarpeista, turvallisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta mistä päin maailmaa tahansa.

Euroopan markkinoille tuotu alusta auttaa valvomaan prosessien poikkeamia, huoltotarpeita, turvallisuushälytyksiä ja toimintahäiriöitä. Tämä on usein erittäin haastavaa, sillä eri järjestelmiä ja mittauspisteitä voi tehdaslattialla olla käytössä satoja.

Genius Core keskittää kaikki tiedot laitteista 3D-kuvaksi sekä tehdas- että konekohtaisella tasolla, ja kaikki tiedot ovat käytettävissä reaaliajassa. Toimitusjohtaja Jani Akkilan mukaan alustan avulla voidaan taistella datamelua vastaan, joka on yksi kriittisimmistä teollisuuden tehokkuutta hidastavista tekijöistä.

Akkilan mukaan nykytoimijoilla ei todellakaan ole pulaa datasta. - Teollisuus 4.0:n kehityksen aikana markkinoille on tullut laaja valikoima mittareita ja ohjelmistoja, joista saadaan kaikki kuviteltavissa oleva tieto tuotantolaitoksen jokaisesta laitteesta. Ongelmana on se, että tietoa ei osata hyödyntää riittävästi: satojen järjestelmien ja tuhansien datapisteiden myötä haasteeksi on muodostunut tiedon ymmärtäminen ja oikeiden päätösten tekeminen.

Tätä ongelmaa ratkaisemaan on syntynyt Genius Core. Yrityksellä on taustaa digitaalisten kaksosten kehittämisestä samalla mallilla yli 10 vuoden ajalta. Akkilan mukaan ratkaisuissa oli kuitenkin paljon yritys- ja sovelluskohtaisia eroja, vaikka kaikissa yhdistävä tekijä oli näyttää päätöksenteolle ja reagoinnille oleellisia asioita. - Noin 4 vuotta sitten aloimme viemään kumuloitunutta osaamista konfiguroitavaksi SaaS-pohjaiseksi ratkaisuksi, jotta eri yritysten ja käyttötapausten tarpeet saadaan konfiguroitua asiakkaan toimesta näkymiin ilman koodausta.

Genius Core käyttää Azuren IoT-hubia tiedon käsittelyyn tuotantolinjalta. Anturien määrälle ei tällä hetkellä ole rajoituksia, koska lisenssi on yksikkökohtainen. Ei myöskään ole väliä, onko anturi kiinni tuotantolaitoksen järjestelmässä langallisesti vai langattomasti. Käyttöön tuleva data on käytännössä reaaliaikaista. - Tällä hetkellä virkistystaajuus on 20 sekuntia ja viive 5 sekuntia, tätä tullaan parantamaan ihan lähitulevaisuudessa tarpeiden mukaan, Akkila kertoo.

Genius Core on SaaS-ratkaisu, jonka voi linseoidan kolmen eri tason ominaisuuspaketeilla. Akkilan mukaan lisenssin ovat yksikkö- tai tehdaskohtaisia ja lisenssi maksaa 390 - 1550 euroa kuussa. Lisäksi Process Genius tarjoaa asiakkaille apua konfiguroinnissa, sisällön ylläpidossa, alustan ladattavien 3D-mallien käsittelyssä tai integraatiossa kiinteällä kuukausihinnalla.

Tällä hetkellä maailmalla ei ole sellaisia ohjelmistotaloja, jotka eivät kehittäisi digitaalisen kaksosen konsepteja. Miten pieni softatalo Joensuusta voisi kisata niiden kanssa? Akkilan mukaan tässä auttaa kokemus, jota on kertynyt monia muita pidemmältä ajalta.

- Suurin osa on aloittanut vasta 2017 jälkeen kun Gartner toi termin laajempaan käyttöön. Olemme keränneet jo ennen sitä ymmärrystä, mitkä ovat todelliset käyttötapaukset, jotka maksavat investoinnin ja tuovat aitoa lisäarvoa. Monet muut tekevät vielä hyvin projektipainotteisia ratkaisuja, mikä näkyy sekä investoinnin kovassa hinnassa että ylläpidon ja jatkokehityksen vaikeudessa, toisin kuin meillä.

Akkilan mukaan on myös tärkeä ymmärtää, että digitaalisen kaksosen alla on monia erityyppisiä ratkaisuja. - Suurimmat kehityspanokset maailmalla menevät simulaatio- ja matemaattis-fysikaalisten digikaksosten kehitykseen. Me olemme tilannekuvakerros, joka voi näyttää muista järjestelmistä ja digital twin -tyypeistä oleellisen ihmisille, jotka ovat vastuussa. Olemme viimeinen linkki kaiken älyn ja ihmisen välissä, Akkila päättää.

