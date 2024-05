DNA tuo SASE-pohjaisen tietoturvan yhä useamman ulottuville

SASE on iskusana, joka liitetään tällä hetkellä useimpiin uusiin tietoturvajärjestelmiin. Nyt DNA ryhtyy tarjoamaan asiakkailleen turvallisia verkkoyhteyksiä yhdessä Netskopen kanssa. Tuotetta myydään nimellä MSASE eli hallittu SASE.

SASE (Secure Access Service Edge) on nähty tietoturvan ratkaisuksi yrityksille, joilla verkkoympäristö on hybridimallinen. DNA:lla yritysasiakkaiden tietoturvapalveluista vastaavan Juho Saarisen mukaan MSASE on sen evoluutioaskel.

- Lähtökohtanamme on palvelukonsepti, jossa luodaan aidosti integroitu turvallinen verkko, jonka ympärille on rakennettu palvelukerrokset läpileikkaava end-to-end-organisaatio. Asiakkaille keskeinen etu on MSASE-palvelumalli, joka tarjoaa teknologian lisäksi asiantuntijuutta, Saarinen sanoo.

MSASEn pitäisi helpottaa niitä yrityksiä, joilla ei ole isoja tietoturvatiimejä tai resursseja kehittää omia ratkaisuja. MSASE mahdollistaa Saarisen mukaan SASEn käyttöönoton laajemmalle asiakaskunnalle, kun olemassa olevat resurssit eivät ole este siirtymiselle uudempaan arkkitehtuuriin.

- Käyttöönoton helppouden taustalla on selkeys ja yhden ikkunan hallinta. Kokonaisuutena suurimman helpotuksen tarjoaa Managed SASE -konseptin mukainen hallinnoidun palveluntuotannon konsepti, jonka myötä käyttöönotto tapahtuu lähestulkoon vain kommunikoimalla liiketoimintavaatimukset, aikataulut ja arkkitehtuurin lähtökohdat.

MSASEn käyttöönotto ei edellytä, että yritys käyttää DNA:n verkkoyhteyksiä. Mikään ei estä yhteistyön aloittamista pelkällä MSASE-palvelulla. Palvelimet voivat sijailla myös muualla kuin DNA:n datakeskuksessa. - Parhaan SASE-filosofian mukaisen kokemuksen mahdollistamiseksi on kuitenkin tärkeää maksimoida myös verkkoratkaisun kyvykkyys, ja verkkoyhteyksienkin siiroilla DNA:lle on positiivisia yhteisvaikutuksia kokonaisratkaisuun, Saarinen muotoilee.

Kelle kaikilla MSASE sitten sopii? Saarisen mukaan SASE sopii lähtökohtaisesti parhaiten hieman suuremmalle, kenties kansainväliselle organisaatiolle, jonka pilvisiirtymä on jo melko pitkällä ja jossa hybridityö on yleistä. - En kuitenkaan sulkisi pois yrityksiä pelkän koon perusteella. Puhdas MSASE-malli ei ole kaikille sopivin, joten olennaista on kartoittaa mahdollisimman tehokas ja parhaiten organisaation tarpeisiin sopivan SASE-ratkaisu.