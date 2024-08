Samsung SDI on esitellyt uuden akkutekniikan, joka käytännössä kaksinkertaistaa energiatiheyden sähköautojen nykyakkuihin verrattuna. Uusi akusto pakkaa 500 wattituntia energiaa kiloa kohti.

Aalto-yliopiston tutkijat osoittivat, miten kubittien energiahäviöt voidaan selittää yksinkertaisella kokeella. Löytö auttaa fyysikoita kehittämään tehokkaampia kubitteja esimerkiksi kvanttitietokoneita varten.

Tuoreen Fastly Threat Insights Report -raportin mukaan noin 36 prosenttia kaikesta internetliikenteestä on bottien aiheuttamaa. Raportti, joka keskittyy verkkosovellusten ja API-turvallisuuden trendeihin, paljastaa, että vaikka suurin osa tästä liikenteestä koostuu ei-toivotuista boteista, neljännes bottiliikenteestä on kuitenkin tunnistettu ja toivottua.

Vuonna 2026 autoihin myydään mikropiirejä jo 88 miljardilla dollarilla. Kasvu perustuu yhä tehokkaampia prosessorien ja grafiikkasuorittimien tulosta. Markkinoita hallitsee viisi yritystä, joista Infineon on ykkönen.

Verkon, infrastruktuurin ja verkon arkkitehtuurin monimutkaistuminen lisää sellaisten yhteyksien määrää ja monimuotoisuutta, jotka voivat olla verkkohyökkäysten kohteena. Elegantti tapa suojautua uhkilta on käyttää Silicon Motionin FerriSSD-asemia datan tallennukseen.

Australialainen Morse Micro on aiemmin demonnut Wi-Fi HaLow -tekniikkaansa, jolla Wi-Fi-yhteys saadaan yltämään jopa kolmen kilometrin päähän. Nyt tekniikka on tulossa markkinoille valvontakamerana, ihmisten määrän laskemisessa ja HaLow-reitittimenä.

Kyberrikollisilla on valta vaikuttaa myös puolijohdeyritysten tuotantoon, kuten tuore Microchipin esimerkki kertoo. Yhtiö kertoo SEC:lle eli Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle lähettämässään raportissa, että sen it-järjestelmään kohdistui hyökkäys.

Puolijohdeala on koronan jälkeen kärvistellyt pitkälti Venäjän aiheuttamassa epävarmuudessa, mutta nyt alalla on merkkejä paremmasta. SEMI-järjestö raportoi mikropiirien myynnin merkittävästä kasvusta toisella neljänneksellä.

Sataa suomalaista organisaatiota tarkastellut tuore tutkimus osoittaa, että monet yritykset ovat vasta aloittelemassa generatiivisen tekoälyn käyttöä. Generatiivisen tekoälyn käytön lisääminen on vuoden tärkein innovaatiotavoite noin viidennekselle (22 %) suomalaisista organisaatioista.

Eikö olisi kätevää, jos kuun pinnalla käyskentelevä astronautti voisi lähettää maahan reaaliaikaista videota. Tämä voi olla mahdollista NASAn seuraavalla kuulennolla. Artemis III -projektin puvut on tarkoitus varustaa Nokian 4G/LTE-yhteydellä.

Yhtiön koko määrittää monelta osin sitä, millaisten tietoturvahyökkäysten kohteeksi se joutuu. Tietoturvaratkaisuja toimittavan Barracuda Networksin tutkimus kertoo esimerkiksi, että pienillä yhtiöillä suurimman uhan muodostavat tietojenkalastelu- ja kiristysviestit, kun isoja yrityksiä uhkaa organisaation sisäiset kalasteluviestit.

Piilaaksolainen xMEMS Labs on julkistanut mikrojäähdytyssirun (µCooling), joka on ensimmäinen täysin piistä valmistettu aktiivinen mikrojäähdytystuuletin ultramobiililaitteisiin. Piiri on vain millin paksuinen.

Ensimmäinen Raspberry Pi -kortti tuli markkinoilla vuonna 2012 ja sen jälkeen niitä on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta. Uusin kortti on Raspberry Pi 5 ja nyt siitä on lanseerattu edullisempi malli pienemmälä, 2 gigatavun muistilla. Hinta on pudonnut 50 dollariin.

100BASE-T1- ja 1000BASE-T1 ovat uusia Ethernet-standardeja, joilla voidaan toteuttaa nopeat yhteydet yhdellä parikaapelilla. Microchipin uudet lähetinvastaanottimet siirtvätä dataa jopa gigabitin nopeudella ja jopa 40 metrin päähän.

Amerikkalainen Paraclete Energy kehittää piipohjaisia anodeita litiumioniakkuihin. Nyt yhtiö ilmoittaa, että sen SILO Silicon -anodimateriaaleilla päästään kustannustasoon, joka on 35 dollaria kilowattituntia kohti. Ensimmäistä kertaa piianodin hinta on alhaisempi kuin tähän asti käytetyillä grafiittipohjaisilla anodeilla.

OnePlus on esitellyt uusimmat nappikuulokkeensa. Yhtiö itse kehuu Buds Pro 3 -nappejaan tähän asti parhaaksi audiotuotteekseen. Hehkutukselle on katetta, sillä napit yltävät hienoon äänentoistoon, erinomaiseen melunvaimennukseen ja pitkään toiminta-aikaan.

Suomi on noussut neljänneltä sijalta toiselle maailmanlaajuisessa kyberturvallisuustietämyksen vertailussa, paljastaa NordVPN:n tuore tutkimus. Suomalaisten tietämys monilla osa-alueilla on huippuluokkaa, erityisesti salasanojen luomisessa ja sovellusten lupakäytännöissä.

Piilaaksossa toimiva puolijohdealan startup-yritys Fabric Cryptography ilmoitti tänään keränneensä 33 miljoonan dollarin rahoituskierroksen. Yhtiö aikoo rahoituksen turvin tuoda markkinoille prosessin, joka mullistaisi datan salauksen. Yhtiön mukaan VPU tekee salaukselle saman, Nvidian grafiikkaprosessorit tekivät tekoälylaskennalle.

Nokia kertoo, että taiwanilainen operaattori HOMEPLUS ottaa käyttöönsä yhtiön 25G PON -kuituratkaisun. Sen myötä operaattori pystyy tarjoamaan tilaajilleen erittäin nopeita laajakaistayhteyksiä, yhtenä maan nopeammista operaattoreista.

Sähköteknisen Kaupan Liitto tilastoi kiinteistöihin asennettavien sähköautojen latauslaitteiden markkinaa. Uusien lukujen myötä näyttää siltä, ettei Suomeen enää asenneta pienitehoisia 3,7 ja 7,4 kilowatin latureita.