Honor näyttää, miten taipuva pitää tehdä

Honor esitteli eilen odotetun Magic V3 -puhelimensa Berliinin IFA-messuilla. Kuvaa hyvin tämän hetken tilannetta, että Honor nappasi juuri taipuvanäyttöisten ykköstilan Euroopassa Samsungilta. Uusi Magic V3 tulee vain kasvattamaan merkin suosiota, toki pienin varauksin.

Samsung on tähän asti omistanut taipuvien laitteiden markkinat. Alkuun sen markkinaosuus huiteli jossain 80 prosentissa, ja Galaxy Flip 5 taisi olla viime vuoden selvästi myydyin taipuvanäyttöinen malli.

Kiinalaisvalmistajat ovat kuitenkin yllättäneet Samsungin housut kintuissa. Tämän aloitti jo OnePlus viime vuonna Open-mallillaan, jossa ensimmäistä kertaa ohjelmisto ja käytettävyys oli saatu tasolle, jolla taittuvanäyttöinen korvasi sekä puhelimen että tabletin.

Nyt Honor vie kehityksen askeleen pidemmälle. JO Magic V2 viime vuonna oli huomattavan ohut, vain 9,9 millimetriä paksu. Uusi V3 ohentaa laitetta vielä lähes sentillä ja kokoon käännettynä V3 on vain 9,2 millimetriä paksu. Samsungin Fold 6 on lähes 3 milliä paksumpi.

Mitä väliä parilla millillä on? Itse asiassa paljonkin. Erityisesti tablettimuotoon avattuna Magic V3 on huomattavan ohut, vain 4,35-millinen. Kun laite painaa 226 grammaa eli vain 8 grammaa iPhone 15 Pro Maxia enemmän, pitää Honoria onnitella uusien materiaalien ja mekaanisen suunnittelun osalta. Magic V3 on yksinkertaisesti upea.

Laihdutuskuuristaan huolimatta V3 on kestävää tekoa. Honorin pääjohtaja George Zhao heitteli ja pudotteli puhelinta esittelytilaisuuden lavalla ja ilmailuteollisuudesta tuttu kuitumateriaali piti rungon vankkana. Honorin mukaan runko kestää iskuja 40 kertaa aiempia materiaaleja paremmin.

Samaa kestävän ideaa on viety näyttöihin. 7,92-tuumainen sisänäyttö kestää naarmuuntumista viisi kertaa aiempia paremmin, ja iskunkestävyys on parantunut 20 prosenttia. Etulasiin on tuotu piinitridipäällyste, joka kestää 10 kertaa aiempia paremmin pudotuksia.

Kestävyyteen panostaminen on hyvä valinta, sillä äärimmäisen kallista laitetta moni varjelee kolhuilta suorastaan sairaalloisesti. Magic V3 onkin ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin, jolle on saatu IPX8-suojaus. Se kestää testien mukaan pudottamisen 2,5 metristä ja pesukoneessa laite pyöri vartin verran vikaantumatta.

Myös Magic V3:n saranaratkaisu on edistyksellinen. Se on vain 2,84 millimetriä paksu ja kestää sertifioidusti 500 000 aukaisemista ja sulkemista.

Ohuus ei juuri näy akkukestossa. Magiv V3:n akku on vain 2,6 millimetriä paksu, mutta siihen on saatu kapasiteettia 5150 milliampeeritunnin verran. Kun virtaa vielä säästetään AI-avusteisesti, toistaa laite videota neljä tuntia iPhone 15 Pro Maxia pidempään. Ei tosin kokonaan tablettimoodissa, sillä avattuna videosta toistettiin 25 prosenttia. Hyvä saavutus silti.

Honor on kehittänyt omaa Falcon-kamerajärjestelmää. Nyt selvästi takapinnasta nousevassa moduulissa on 50 megapikselin telekamera, 50 megapikselin laajakulmakamera ja 40 megapikselin ultralaajakenno. Kuvat ovat vähintäänkin hyvin. Ultralaajalla onnistuu makrot 2,5 sentin päästä. Kuvia prosessoi viimevuotinen Snapdragon 8 Gen 3. Sen teho riittää mainiosti kaikkeen käyttöön, vaikka prosessorin uusi 4-versio onkin pian tulossa markkinoille.

Rauta on joka tapauksessa erinomaista. Mekaaninen suunnittelu ja materiaalivalinnat ensiluokkaisi. Eikö mitään huonoa ole? No on. MagicOS on ominatakeinen käyttöjärjestelmä, joka vaatii harjoittelua. Lanseeraustilaisuudessa Honor hehkutti tekoälyominaisuuksia ja esimerkiksi Magic Portalia, joka on nähty jo muissa Honor-malleissa.

Tekoäly on tällä hetkellä vielä enimmäkseen hypeä, myös Magic V3:ssa. Algoritmeja käytetään liikkeentunnistukseen ja muotokuvaukseen kameroissa ja Google Cloudin kautta kuvista voidaan pyyhkiä pois arkaluontoisia osia Honor AI Eraser -työkalulla. Ratkaisut toimivat, mutta on selvää, että AI puhelimissa on edelleen alkuvaiheessaan. Myyntivaltiksi niistä ei oikein vielä ole.

Mitkä sitten ovat Honor Magic V3:n myyntivaltit? Ohuus, keveys ja näyttöjen laatu ovat ilman muuta wow-kokemuksia. Pakkauksen mukana tuleva suojakehys on erinomainen. Tunnelmaa kuitenkin latistaa käytännössä kaikkien taipuvanäyttöisten ongelma eli hinta. Magic V3 maksaa 1999 euroa. Se on todella paljon rahaa myös mekaanisen suunnittelun taidonnäytteestä.