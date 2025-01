6G ei tuo isoa muutosta kuluttajalle

Business Finlandin eilisessä 6G-seminaarissa Boschin 6G-ohjelman johtaja Andreas Müller painotti, että uusi mobiiliteknologian sukupolvi ei mullista tavallisten kuluttajien kokemusta. Sen sijaan todelliset muutokset nähdään teollisuudessa ja ammattilaiskäytössä.

Müllerin kysyi keynote-puheessa aiheellisesti, että koska moni ei huomannut suurta eroa 4G:n ja 5G:n välillä, miksi kiinnostua 6G:stä? Hänen viestinsä oli selkeä: kuluttajille muutos ei ole merkittävä. Sama viesti toistui jo 5G:n kohdalla, erityisesti vertikaalisilla sovellusalueilla, kuten teollisuudessa, terveydenhuollossa ja autoteollisuudessa.

Mutta ovatko 5G:n lupaukset ylipäätään toteutuneet? Müller arvioi, että kuluttajat ovat hyötyneet 5G:stä, mutta esimerkiksi autoteollisuudessa, Teollisuus 4.0:ssa ja terveydenhuollossa sen potentiaali on jäänyt pitkälti lunastamatta. Tästä huolimatta 6G:n kehitystyö on käynnissä – nyt on aika määrittää teknologiaa niin, että se tarjoaa todellista liiketoiminnallista arvoa.

6G yhdistää verkot ja anturit

Müllerin mukaan 6G:ssä ei ole kyse pelkästään paremmista yhteyksistä, vaan laajemmasta paradigman muutoksesta. Teknologian odotetaan mahdollistavan esimerkiksi digitaalisten kaksosten käytön. Tulossa on Everything as a Service -mallin (Compute-aaS, AI-aaS), jossa laskentateho ja tekoälypalvelut siirtyvät pilvipalveluihin.

Toinen tärkeä kehitysaskel on Ambient IoT, joka on kehittyneempi versio IoT-teknologiasta ja voisi tulevaisuudessa jopa korvata RFID-järjestelmät. Ambient IoT on jo mukana 3GPP:n Rel. 19 -suunnittelussa.

Lisäksi Boschin linjaus tukee avoimia rajapintoja, kuten Open RAN -mallia, joka tulisi huomioida 6G-kehityksen alkuvaiheessa. Yhtiö on perustanut Renningeniin oman ORAN-laboratorionsa, jossa testataan 6G-tekniikoita 3,7–3,8 GHz taajuusalueella.

Müller muistutti, että insinöörit pyrkivät maksimoimaan suorituskyvyn ja lisäämään uusia ominaisuuksia, mutta teknologian arvo määräytyy lopulta sen perusteella, miten hyvin se palvelee liiketoimintamalleja ja tuottaa todellista hyötyä.

5G:n ongelmana oli, että vaikka standardissa oli paljon kehittyneitä ominaisuuksia, vain pieni osa niistä on otettu käyttöön. 6G:n kehityksessä onkin tärkeää varmistaa, että kustannukset pysyvät kurissa ja uusia ratkaisuja kehitetään realististen odotusten pohjalta.

Vaikka 6G:n visiot ovat lupaavia, Müller korostaa, että sen hyödyt näkyvät pääosin yritysmaailmassa – kuluttajien arjessa muutos jää vähäiseksi.