Nokia: Seuraavaksi 5G kiihtyy verkkoon päin

5G-teknologian kehitys jatkuu vauhdilla, ja seuraava merkittävä askel on nopeampien uplink-yhteyksien käyttöönotto. Nokian Fellow Harri Holma esitteli Business Finlandin 6G-seminaarissa uusimmat kehitykset 5G:n saralla, joissa korostuu erityisesti datansiirron kiihtyminen verkkoon päin.

Tulevaisuudessa uplinkin nopeus voi nousta jopa 350 megabittiin sekunnissa (Mbps), mikä avaa uusia mahdollisuuksia sekä kuluttajille että yrityksille. Tekniikasta puhutaan nimellä 5G-Advanced.

Tähän asti 5G on keskittynyt pääasiassa latausnopeuksien parantamiseen, mutta yhä useammat sovellukset edellyttävät nopeampaa uplink-kaistaa. Tämä on erityisen tärkeää tekoälyratkaisuissa, joissa osa laskennasta tapahtuu pilvessä, sekä reaaliaikaisissa palveluissa, kuten korkealaatuisessa videostriimauksessa ja etäohjauksessa. Holman mukaan uusi 5G-Advanced-teknologia tuo mukanaan merkittäviä parannuksia juuri tähän suuntaan.

Holman esityksen mukaan 5G on jo mullistanut mobiiliyhteydet eri puolilla maailmaa. Intiassa keskimääräinen mobiilidatanopeus on noussut 20 Mbps:stä yli 100 Mbps:iin vain kahdessa vuodessa, lähes Suomen tasolle (116 Mbps). Oulussa puolestaan huippunopeudet yltävät jopa 3 Gbps:iin ja keskimäärin yli 1 Gbps:iin. Tämä kehitys on parantanut erityisesti videonlaatua ja mahdollistanut uusia verkkopohjaisia palveluita.

5G ei ole ainoastaan nopeampi, vaan myös energiatehokkaampi kuin aiemmat verkkosukupolvet. Esimerkiksi Elisan verkossa sähkönkulutus gigatavua kohden on pudonnut nelinkertaisesti vuodesta 2017 lähtien. Tämä on merkittävä etu sekä operaattoreille että ympäristölle.

Verkkoviipalointi eli slicing on yksi 5G:n uusista innovaatioista, jonka avulla voidaan tarjota erityiskäyttöön tarkoitettuja verkkoyhteyksiä. Esimerkiksi T-Mobile on esitellyt T-Priority-palvelun, joka on suunnattu ensipelastajille. Slicing on myös osoittautunut hyödylliseksi urheilutapahtumissa, joissa tietty kaista voidaan varata suoraan broadcast-käyttöön. Lisäksi kiinteä langaton yhteys (FWA) on noussut suureksi bisnekseksi erityisesti USA:ssa, jossa tilaajien määrä on kymmenkertaistunut muutamassa vuodessa ja tuonut operaattoreille jo yli 5 miljardin dollarin tulot.

Tulevaisuudessa 5G:n sovellusalue laajenee entisestään RedCap-teknologian (Reduced Capability) ansiosta, joka tuo 100–200 Mbps-yhteydet IoT-laitteille pienemmällä tehonkulutuksella. Lisäksi NTN-satelliittiyhteydet mahdollistavat 5G:n käytön tavallisilla puhelimilla ilman erityisiä satelliittimodeemeja, mikä mullistaa yhteydet syrjäisillä alueilla.

5G:n tulevaisuus näyttää lupaavalta, ja sen mahdollisuudet kasvavat edelleen nopeampien uplink-yhteyksien, energiatehokkuuden ja uusien teknologioiden ansiosta. Tulevina vuosina yhä useammat palvelut ja laitteet tulevat hyödyntämään tätä kehittyvää teknologiaa entistä monipuolisemmin.