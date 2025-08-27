Saksalainen mittaus- & testaustalo Rohde & Schwarz laajentaa BBA300-vahvistinperhettään uusilla malleilla, jotka yltävät aina 18 gigahertsin taajuuksiin asti. Uudet vahvistimet (BBA300-F 6-13 GHz alueelle ja BBA300-FG 6-18 GHz) tarjoavat teholuokkia 30 watista aina 300 wattiin.

Kyberturvayhtiö Check Point Research on paljastanut uudenlaisen tietojenkalastelukampanjan, joka on poikkeuksellisen ovela ja kärsivällinen. Kampanjaa kutsutaan nimellä ZipLine, ja se kohdistuu erityisesti yhdysvaltalaisiin teollisuusyrityksiin, mutta toimintamalli on sellainen, että se voisi helposti ulottua myös muualle.

Panasonic Industry on aloittanut PAN B611-1 -Bluetooth-moduulin massatuotannon. Kyseessä on alan ensimmäisiä tarjolla olevia Bluetooth 6.0 -laitteita, joilla on selvästi potentiaalia muuttaa älykotien toimintaa.

Tutkimusyhtiö TrendForce arvioi, että tekoälyyn keskittyvien datakeskusten nestejäähdytysratkaisujen käyttö kasvaa vauhdilla. Vuonna 2024 vain 14 prosenttia palvelimista hyödynsi nestejäähdytystä, mutta ensi vuonna osuus nousee jo 33 prosenttiin – ja muutamassa vuodessa nestejäähdytettyjen palvelimien odotetaan ohittavan ilmanjäähdytykseen perustuvat ratkaisut.

Pii on ollut modernin elektroniikan peruskivi jo yli puoli vuosisataa, mutta sen rajat alkavat tulla vastaan. Nyt Tokion yliopiston tutkijat ovat esitelleet transistorin, joka voi mullistaa alan ja mahdollisesti korvata piin tulevaisuuden siruissa.

Renesas Electronics on julkaissut uuden RA4C1-mikro-ohjainten perheen, joka perustuu 80 MHz:n Arm Cortex-M33 -prosessoriin. Ohjaimet on suunniteltu erityisesti akkukäyttöisiin laitteisiin, kuten älykkäisiin mittareihin ja teollisuuden IoT-laitteisiin, jotka vaativat äärimmäisen matalaa virrankulutusta ja korkeaa tietoturvaa.

Dell’Oro Groupin tuoreen raportin mukaan radioverkkojen markkinatilanne on vakiintunut vuosineljänneksen aikana. Kahden jyrkän laskuvuoden jälkeen RAN-kokonaismarkkina liikevaihto – mukaan lukien tukiasema-, radiolaitteisto- ja ohjelmistot, pois lukien palvelut – kasvoi kolmannen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

Nvidia on esitellyt Blackwell Ultra -grafiikkaprosessorin, jota yhtiö kutsuu perustaksi niin sanotuille tekoälytehtaille eli seuraavan sukupolven datakeskuksille, joissa ajetaan valtavia kielimalleja ja multimodaalisia tekoälypalveluja reaaliajassa. Ultraa esittelee kuvassa yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang.

Eilen tuli kuluneeksi 34 vuotta siitä, kun nuori tietojenkäsittelytieteen opiskelija Linus Torvalds julkaisi viestinsä comp.os.minix -uutisryhmään. Hän ilmoitti työstävänsä uutta käyttöjärjestelmää, joka hänen omien sanojensa mukaan oli “vain harrastus, ei mitään suurta ja ammattimaista GNU:n tapaista”. Historia osoitti, että tämä oli yksi aikamme ironisimmista vähättelyistä.

Digi International, joka tunnetaan IoT-ratkaisujen toimittajana, on ostanut yhdysvaltalaisen Jolt Software Inc:n noin 145,5 miljoonalla dollarilla. Jolt tunnetaan erityisesti ratkaisuistaan vähittäiskaupan ja juomateollisuuden ohjelmistojen toimittajana.

Helsinkiläinen teknologiayhtiö Donut Lab on kerännyt 25 miljoonan euron siemenrahoituksen vauhdittaakseen modulaarisen sähköajoneuvoalustansa kehitystä ja kansainvälistä kasvua. Rahoituskierrokseen osallistui useita sijoittajia, joista tunnetuin on Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, joka liittyy myös yhtiön hallitukseen.

Sähkökeskukset ovat kiinteistöjen sähköjärjestelmien hermokeskus, ja niiden turvallisuus vaikuttaa koko rakennuksen toimintaan. Kansainvälinen IEC 61439 -standardi asettaa tiukat vaatimukset sähkökeskusten rakenteelle ja testaukselle, mutta Suomessa sen noudattaminen on edelleen vapaaehtoista.

Uppsalan yliopiston ja Aalborgin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden tekoälymallin, joka pystyy arvioimaan sähköautojen akkujen kuntoa ja käyttöikää huomattavasti nykyisiä menetelmiä tarkemmin. Malli pohjautuu niin sanottuun digitaaliseen kaksoseen eli akun fysikaalisiin simulaatioihin yhdistettynä koneoppimiseen.

Alif Semiconductorin perustaja Reza Kazerounian kertoo ETN:n haastattelussa, että generatiivisen tekoälyn todellinen läpimurto tapahtuu vasta, kun se tuodaan pilvestä pienille, äärimmäisen vähävirtaisille laitteille. Alifin visio on tuoda tekoäly mikro-ohjaimille, jolloin miljardit reunalaitteet älykelloista teollisuussensoreihin voivat tehdä päätöksiä paikallisesti, reaaliaikaisesti ja ilman jatkuvaa verkkoyhteyttä.

Sähköauton moottorin sydän on virran hallinnassa. Ilman tarkkoja ja luotettavia antureita vääntömomentti, nopeus ja turvallisuus eivät pysy hallinnassa. Uusien puolijohteiden ja integroitujen ratkaisujen myötä antureista on tullut entistä älykkäämpiä, mutta samalla niiden suunnittelu tasapainoilee kustannusten, tilan ja turvallisuuden välillä.

HDMI-standardi ottaa jälleen askeleen eteenpäin, kun HDMI 2.2 on nyt virallisesti valmis ja alkaa vähitellen ilmestyä uutuustuotteiden teknisiin tietoihin. Uusi versio tuplaa edeltäjänsä eli 2.1-standardin siirtonopeuden 48 gigabitistä 96 gigabittiin sekunnissa, mikä mahdollistaa entistä tarkemmat kuvat, korkeammat virkistystaajuudet ja paremman äänenlaadun.

Moni on pitänyt SSD-levyjä väistämättömänä voittajana tallennusmarkkinoilla, mutta tuore analyysi kertoo toista. Tom Coughlinin Digital Storage Technology Newsletter -raportti ennustaa, että HDD-kiintolevyjen kapasiteettitoimitukset kasvavat jyrkästi vuoteen 2030 saakka.

Ajoneuvojen sisäisessä viestinnässä on käynnissä murros. Perinteinen CAN-väylä (Controller Area Network) on edelleen selvästi johtava teknologia, sillä se on luotettava, edullinen ja välttämätön kriittisten ohjaustoimintojen kannalta. Nyt rinnalle on kuitenkin nousemassa nopeasti Ethernet, jonka markkina arvioidaan kasvavan yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2032 mennessä.

University Collegen Londonin eli UCL:n johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen aurinkokennon, joka pystyy tuottamaan sähköä pelkästä sisävalosta ennätyksellisellä hyötysuhteella. Ratkaisu voisi tulevaisuudessa korvata paristot lukemattomissa pienlaitteissa, kuten kaukosäätimissä, näppäimistöissä, hälyttimissä ja antureissa.

Tehokas anturiteknologia ja älykäs reunalaskenta mullistavat teollisuusrobottien kyvykkyyksiä. Yhdistämällä reaaliaikaisen havainnoinnin ja paikallisen päätöksenteon nämä AI-ohjatut järjestelmät pystyvät toimimaan tarkemmin, nopeammin ja itsenäisemmin kuin koskaan ennen.