Saksalainen mittaus- & testaustalo Rohde & Schwarz laajentaa BBA300-vahvistinperhettään uusilla malleilla, jotka yltävät aina 18 gigahertsin taajuuksiin asti. Uudet vahvistimet (BBA300-F 6-13 GHz alueelle ja BBA300-FG 6-18 GHz) tarjoavat teholuokkia 30 watista aina 300 wattiin.
Aiemmin BBA300-sarjan vahvistimet kattaneet 380 MHz–6 GHz alueen. Laajempi kaista tuo merkittävää etua testausympäristöihin. Yksi vahvistin kykenee käsittelemään useita eri radiotekniikoita ja modulointitapoja ilman, että järjestelmiä tarvitsee vaihtaa. Tämä säästää tilaa, yksinkertaistaa testausjärjestelmiä ja mahdollistaa tulevaisuuden standardien testaamisen ilman erillisiä investointeja.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat EMC- ja yhteensopivuustestit, RF-komponenttien validointi sekä langattomien järjestelmien kehitys. Autoteollisuus, ilmailu, puolustus sekä mobiiliviestinnän laitevalmistajat hyötyvät erityisesti, sillä laitteet tukevat useita kansainvälisiä standardeja (FCC, ETSI, ISO, DO-160 ja MIL-STD-461).
R&S:n vahvistimet soveltuvat myös ultralaajakaistaisiin sovelluksiin, kuten 5G- ja tuleviin 6G-verkkoihin. Ne tukevat laajasti erilaisia modulointimuotoja (amplitudi, vaihe, pulssi, OFDM), mikä tekee niistä joustavan työkalun kehitys- ja tuotantotestaukseen.
Lisäarvoa tuo käyttäjän mahdollisuus säätää laitteita käyttötarpeen mukaan. Esimerkiksi voidaan korostaa lineaarisuutta signaalin toistossa tai maksimoida pulssien välittyminen. Samalla voidaan valita, optimoidaanko maksimitehoa vai kuormankestävyyttä.
Lisätietoja täällä.