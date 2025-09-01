Pornaisissa vihittiin maanantaina 25. elokuuta käyttöön maailman suurin hiekka-akku. Loviisan Sähkön tilaama ja suomalaisen Polar Night Energyn kehittämä ratkaisu vähentää Pornaisten kaukolämmön päästöjä arviolta 70 prosenttia ja tuo merkittävää joustoa energiantuotantoon.
Ministeri ympäristö- ja ilmastoasioista, Sari Multala, korosti avajaisissa lämpövarastoinnin kasvavaa roolia energiasiirtymässä. Hänen mukaansa hiekka-akku osoittaa, kuinka puhdasta sähköä voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti lämmöntuotannossa ja samalla tukea sähköjärjestelmän joustavuutta.
Hiekka-akku on korkean lämpötilan varastointijärjestelmä, joka lataa itseensä edullista sähköä ja varastoi sen hiekkaan lämpönä. Energiaa voidaan purkaa kaukolämpöverkkoon tarpeen mukaan useiden päivien tai jopa viikkojen ajan.
Pornaisten kunnalle hanke on merkittävä askel kohti hiilineutraaliustavoitetta. Kaukolämpöverkkoon on liitetty kunnan keskeisiä rakennuksia, kuten koulu, kirjasto ja kunnantalo, jotka hyötyvät suoraan puhtaammasta lämmöstä.
Investoinnin taustalla on CapMan Infra, joka näkee hiekka-akuissa suuren kasvupotentiaalin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ratkaisu mahdollistaa kustannusten optimoinnin sähkömarkkinoilla ja vähentää riippuvuutta yksittäisistä energialähteistä.
Polar Night Energyn mukaan Pornaisten hiekka-akku on ylittänyt odotukset jo ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Yrityksen seuraavat projektit tähtäävät muun muassa teollisuuden korkealämpöisten prosessien sähköistämiseen.
Pornaisten hiekka-akku toimii samalla esimerkkinä rohkeasta investoinnista, joka yhdistää paikalliset ilmastotavoitteet, sijoittajien kiinnostuksen ja suomalaisen teknologiaosaamisen.