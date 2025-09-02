Tuore kenttätutkimus paljastaa, että sähköautolla ajotavalla on ratkaiseva vaikutus sekä energiankulutukseen että akun kestävyyteen. Akkujen diagnostiikkayhtiö AVILOOn analyysi 402 autosta osoittaa, että rauhallinen ja ennakoiva ajotyyli voi vähentää kulutusta lähes puolella – ja pidentää akun käyttöikää jopa 10 prosenttia.
Tulokset olivat selkeitä: maltilliset kuljettajat kuluttivat keskimäärin 16–18 kWh/100 km, kun taas aggressiivisesti ajavilla lukemat nousivat lähes kaksinkertaisiksi. Painavammat ajoneuvot lisäsivät kulutusta edelleen jopa 9 kWh/100 km.
– Korkeampi energiankulutus kuormittaa akkua enemmän – sitä ei voi selittää pois, tiivistää AVILOO:n tutkimusjohtaja Peter Bednarik.
Säästöä sekä rahassa että akussa
AVILOO arvioi, että säästäväinen ajotapa voi pidentää akun elinkaarta noin 10 000 kilometrillä sadan tuhannen kilometrin ajossa. Kun sähköauton akun vaihto voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja, ero ajotavassa näkyy konkreettisesti myös lompakossa.
Joulukuussa 2024 Stanfordin yliopiston tutkimus antoi ymmärtää, että vaihteleva virrankäyttö voi parantaa akun kestävyyttä. Media tulkitsi tämän virheellisesti sporttisen ajon hyödyksi. Todellisuudessa kyse oli laboratorio-olosuhteista, ei todellisesta ajotyylistä.
Käytännön vinkit sähköautoilijalle
AVILOO suosittelee sähköautoilijoille seuraavia keinoja akun säästämiseksi
- aja tasaisesti ja ennakoiden
- käytä esilämmitystä vain latausjohto kytkettynä
- vältä akun pitämistä pitkään 100 % varauksessa, lataa mieluiten 80 %:iin
- turvaudu pikalataukseen vain tarpeen mukaan
- vältä pysäköintiä äärilämpötiloihin
Aggressiivinen kiihdyttely ei siis tuo hyötyä – päinvastoin se lisää kulutusta, kuluttaa akkua ja kasvattaa kustannuksia.