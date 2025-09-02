Näkyvä valo on turvallisin datayhteys

Langattomien verkkojen suojaaminen on yksi aikamme vaikeimmista tietoturvahaasteista. Perinteiset ratkaisut, kuten WiFi ja muut radiotaajuuksiin perustuvat järjestelmät, vuotavat helposti ympäristöönsä. Niitä voidaan havaita, häiritä ja jopa siepata kaukaa. Tätä ongelmaa ratkomaan on noussut LiFi-tekniikka joka siirtää dataa näkyvän ja infrapunan valon avulla.

Valolla toteutettava yhteys poikkeaa ratkaisevasti radiopohjaisesta. LiFi-signaali ei kulje seinien läpi, vaan se pysyy fyysisesti rajatussa tilassa. Tämä tekee luvattoman kuuntelun huomattavasti vaikeammaksi. Koska järjestelmä ei käytä lainkaan radiotaajuuksia, sen elektromagneettinen jalanjälki on lähes olematon. Yhteyttä ei voida paikantaa tai häiritä perinteisin keinoin.

Lisäksi pureLiFi on rakentanut järjestelmänsä olemassa olevan IEEE 802.11 -protokollaperheen varaan. Tämä tarkoittaa, että LiFi voidaan ottaa käyttöön samoilla periaatteilla kuin WiFi, mutta sen päälle voidaan tuoda vahvempia suojausratkaisuja, kuten WPA3 Enterprise -salaus 256-bittisine avaimineen, käyttäjäseuranta ja geofencing.

LiFi:n hyödyt korostuvat erityisesti puolustus- ja turvallisuussektorilla. Yhdysvaltain armeija on testannut tekniikkaa Euroopassa ja Afrikassa, ja tulokset ovat olleet lupaavia. Taktisissa kenttäolosuhteissa komentopaikat voidaan pystyttää huomattavasti nopeammin, kun kaapeloinnin tarve vähenee. Samalla joukkojen havaitsemisriski pienenee, sillä lähes nollan tasolla oleva elektromagneettinen signaali ei paljasta heidän sijaintiaan.

LiFi on soveltunut myös ajoneuvojen ja ilma-alusten datapäivityksiin, joissa tarvitaan nopeaa ja turvallista siirtoa ilman riskiä häirinnästä. Lisäksi se toimii erinomaisesti ympäristöissä, joissa radiotaajuudet ovat kiellettyjä tai vaarallisia, esimerkiksi ammusvarastoissa, sairaaloissa tai kemianteollisuuden laitoksissa. Myös autonomiset järjestelmät, kuten dronet, voivat hyötyä LiFi:n tarjoamasta salatusta ja vaikeasti havaittavasta tiedonsiirrosta. Näin voidaan rakentaa turvallisia mesh-verkkoja ja toteuttaa tiedonsiirtoa huomaamattomasti.

Kesäkuussa 2025 pureLiFi toi markkinoille Kitefin XE -järjestelmän, joka on tähän asti edistyksellisin LiFi-ratkaisu. Se pohjautuu IEEE 802.11bb -standardiin ja tarjoaa huoneen kattavan LiFi-peiton yhdellä tukiasemalla yli 80 neliömetrin alueelle. Järjestelmän kapasiteetti yltää gigabitin tasolle, mikä riittää useille käyttäjille yhtä aikaa.

Kitefin XE on suunniteltu alun perin kansallisen turvallisuuden tarpeisiin, mutta se on nyt saatavilla myös hallinnon ja yritysasiakkaiden käyttöön. Sen tietoturva täyttää sotilastason vaatimukset, sillä se on yhteensopiva WPA3-Enterprise- ja FIPS140-3 -standardien kanssa. Lisäksi se voidaan liittää sekä Ethernet- että kuituverkkoihin, mikä helpottaa käyttöönottoa.

PureLiFi:n toimitusjohtaja Alistair Banham kuvaa Kitefin XE:tä välineeksi, joka mahdollistaa langattoman viestinnän myös siellä, missä se aiemmin oli mahdotonta. Näin LiFi ei ole enää pelkkä vaihtoehto radiotaajuisille yhteyksille, vaan se tarjoaa täysin uuden paradigman turvalliselle ja kapasiteetiltaan ylivoimaiselle datasiirrolle.