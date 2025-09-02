Teknologiapalveluyritys Etteplan on ostanut ruotsalaisen Eltech Automation AB:n, joka tarjoaa teollisen automaation kokonaisratkaisuja. Yrityskaupan myötä Etteplan vahvistaa asemaansa erityisesti Etelä-Ruotsissa ja laajentaa palvelutarjontaansa kattamaan myös tuotantoratkaisut.
Eltechin sijainti Skånessa, Etelä-Ruotsissa mahdollistaa palveluiden tarjoamisen entistä paremmin myös Tanskan markkinoille. Vuonna 1997 perustettu Eltech Automation AB työllistää 21 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on erikoistunut robotiikkaan, konenäköön, automaatioon, mekaniikkaan, sähkösuunnitteluun ja teolliseen IT:hen. Yrityksen asiakkaita ovat erityisesti elintarvike- ja pakkausteollisuus sekä koneteollisuuden valmistajat.
Eltech Automationin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Carlsson myy omistuksensa Etteplanille ja jatkaa liiketoiminnan vetäjänä. Kauppahinta maksetaan käteisellä, mutta sitä ei julkisteta.
- Eltech Automation täydentää erinomaisesti Suunnitteluratkaisut-palvelualueemme osaamista ja tuo meille vahvaa asiantuntemusta automaation ja suunnittelun eri alueilta. Yrityskauppa laajentaa palvelutarjontaamme Ruotsissa ja toivotan Eltech Automationin henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Etteplanin asiantuntijayhteisöön, sanoo Etteplanin Suunnitteluratkaisut-palvelualueen johtaja Riku Riikonen.