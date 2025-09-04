Tietoturvasovelluksia kehittävän Surfsharkin tuoreiden lukujen mukaan haittaohjelmat eivät ole menneisyyden jäänne, vaan todellinen ja kasvava uhka vuonna 2025. Windows-käyttäjät joutuvat erityisesti varomaan, sillä heidän koneilleen iskee seitsemän kertaa enemmän haittaohjelmia kuin macOS-koneille.
Vuoden alusta elokuun loppuun mennessä Windowsissa havaittiin peräti 419 237 haittaohjelmatapausta, kun macOS-käyttäjillä vastaava luku jäi 60 472:een. Tämä tarkoittaa, että 87,4 prosenttia kaikista tapauksista kohdistui Windowsiin.
Windowsissa kaikkein vaarallisimpia ovat PowerShell-skriptit (PS1), jotka yksin muodostivat noin 22 prosenttia kaikista tapauksista. Niiden avulla hakkerit voivat saada täydellisen hallinnan uhrin koneesta. Touko–heinäkuu oli erityisen kriittinen: kesäkuussa yksin raportoitiin yli 50 000 tapausta. Muita merkittäviä uhkia olivat troijalaiset, joiden osuus oli 21 prosenttia, sekä virukset, joiden osuus oli 16,5 prosenttia. Lisäksi heuristisesti tunnistetut haittaohjelmat ja niin sanottu “Other”-kategoria kertovat uusien ja tuntemattomien hyökkäystekniikoiden leviävän.
Mac-käyttäjien kohdalla haitat jakautuvat tasaisemmin useisiin kategorioihin. Yleisimmät olivat virukset, joita oli 28 prosenttia kaikista tapauksista, sekä troijalaiset, joiden osuus oli 26 prosenttia. Riskware ja “Other”-luokkaan kuuluvat haitat nousivat myös esiin, molemmat noin 15 prosentin osuudella. Tämä viittaa siihen, että hakkerit testaavat aktiivisesti uusia keinoja macOSin murtamiseksi. Mac-haitat leviävät usein App Storen ulkopuolelta ladattujen ohjelmien kautta sekä selainkaappausten muodossa, jotka pyrkivät varastamaan salasanoja ja muuta selaindataa.
Surfshark muistuttaa, että käyttäjän oma toiminta on ratkaisevaa. Toimiva virustorjuntaohjelma ja säännölliset tarkistukset auttavat havaitsemaan ja poistamaan haitallisia tiedostoja. Käyttöjärjestelmä ja sovellukset on tärkeää pitää aina ajan tasalla, sillä päivittämättömät laitteet ovat helpoimpia kohteita hyökkäyksille. Epäilyttäviä linkkejä, liitteitä ja some-viestejä ei tulisi avata, koska suurin osa tartunnoista leviää juuri niiden kautta.
Myöskään ponnahdusikkunoita, jotka vaativat asentamaan “turvapäivityksen”, ei pidä klikata, sillä ne voivat asentaa haittaohjelmia käyttäjän huomaamatta. Lisäksi julkisia Wi-Fi-verkkoja kannattaa käyttää varoen, eikä arkaluontoisia tilejä ja tietoja tulisi käsitellä suojaamattomissa verkoissa.