Samsung on julkistanut uuden Galaxy S25 FE -mallin, jota markkinoidaan edullisempana vaihtoehtona yhtiön tämän vuoden lippulaivamallistoon. Hinnaltaan kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta halpapuhelimesta: Suomessa S25 FE:n hinta asettuu noin 650 euroon, kun halvimmillaan Galaxy S25 maksaa vain noin sata euroa enemmän.
FE-mallin vahvuudet löytyvät erityisesti arjen käytöstä. Laitteessa on 4 900 mAh:n akku ja 45 watin pikalataus, mikä tarjoaa pidemmän käyttöajan ja nopeamman latauksen kuin perus-S25. Lisäksi FE-malli hyötyy laajasta Galaxy AI -paketista, joka tuo tekoälyavusteisia työkaluja niin valokuvaukseen, videoeditointiin kuin arjen rutiinien helpottamiseen.
Erot Galaxy S25 -perusmalliin jäävät melko pieniksi: FE-malli käyttää Exynos 2400 -piiriä ja 8 gigatavun RAM-muistia, kun taas Galaxy S25 tarjoaa tehokkaamman Snapdragon-suorittimen ja enemmän muistia. Näyttö on FE-mallissa hieman vähemmän kirkas ja tarkka, mutta edelleen 6,7-tuumainen AMOLED-paneeli 120 hertsin virkistystaajuudella tarjoaa sulavan käyttökokemuksen.
Peruskäyttäjän näkökulmasta ominaisuudet ovat enemmän kuin riittävät. FE onkin järkevä valinta heille, jotka arvostavat pitkää akkukestoa ja nopeaa latausta, mutta eivät tarvitse aivan parasta prosessoritehoa tai kirkkainta näyttöä.
Ero todelliseen huippumalliin, Galaxy S25 Ultraan, on toki selvästi suurempi – Ultra tarjoaa kehittyneemmät kamerat, vielä tehokkaamman suorittimen ja suuremman muistimäärän.
Samsungin FE-mallisto on aiemmin löytänyt ostajansa: esimerkiksi Galaxy S20 FE ylsi yli 10 miljoonan myyntiin maailmanlaajuisesti, vaikka yhtiö ei olekaan julkaissut kaikista FE-malleista virallisia myyntilukuja. Uusi S25 FE jatkaa tätä linjaa, sijoittuen hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan perusmallin ja lippulaivan väliin.