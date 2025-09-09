- EK on vuorineuvosten suojatyöpaikka, koska siellä lobataan vain kaiken säilyttämistä. Sama koskee ay-liikettä. Kaikki lobbaa säilyttämistä, eli sitä me saamme, kunnes me saamme kriisin. Järjestäkää meille siis se kriisi, toivoo tulevaisuudentutkija Risto Linturi.

Puolijohdemarkkinalla on nähtävissä ensimmäisiä elpymisen merkkejä. Komponenttijakelija Anglia Components kertoo, että kyselyiden määrä kasvaa kaikissa asiakassegmenteissä, ja yritys vastaa tilanteeseen joustavalla hinnoittelulla sekä verkkopalvelunsa avulla.

Kiina on varoittanut, että se sulkee kokonaan ulos sekä Nokian että Ericssonin maan 5G-markkinoilta vedoten kansalliseen turvallisuuteen. Asiasta kertoi Nokian mobiiliverkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Uitto Talouselämälle Oulussa yhtiön uuden kampuksen avajaisissa.

- Täysin turvallisia verkkoja ei ole, aina jää aukkoja. Näin muistutti Loihteen senior management architect Teppo Kouhi, kun hän puhui OT-verkkojen tietoturvasta. Hänen mukaansa tietoturvaa ei voi rakentaa yhden kerroksen tai yksittäisen ratkaisun varaan – monitasoinen suojaus ja jatkuva valvonta ovat välttämättömiä.

Saksalainen sulautettujen tietokoneiden valmistaja Kontron on saanut vapautuksen Yhdysvaltojen 31. heinäkuuta annetun presidentin määräyksen mukaisista 15 prosentin tuontitulleista. Yhtiö vahvisti, että sen tuotteet eivät kuulu tariffien piiriin, mikä antaa sille merkittävän kilpailuedun nopeasti kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Sydämentahdistimien ja muiden implantoitavien lääketieteellisten laitteiden yksi suurimmista ongelmista on akun kesto. Kun virta loppuu, tarvitaan usein kirurginen toimenpide akun vaihtamiseksi. Aalto-yliopistossa ja kansainvälisissä yhteistyöryhmissä tehty tutkimus antaa nyt toivoa ratkaisusta: sydämentahdistimia voisi tulevaisuudessa ladata langattomasti kudoksen läpi, aivan kuten kännyköitä voi ladata induktiolatureilla.

Oululainen Bittium julkaisi maanantaina uuden sukupolven tietoturvapuhelimensa, Bittium Tough Mobile 3:n. Puhelin perustuu HMD Secure Oy:n Espoossa valmistamaan laitealustaan. Bittium viimeistelee alustan omilla ohjelmistoillaan valtiolliseen käyttöön soveltuvaksi turvapuhelimeksi.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on kehittänyt uudenlaisen radiopiirin, joka voi mullistaa tulevat 6G-verkot. Pekingin yliopiston, Hongkongin City Universityn ja Kalifornian yliopiston Santa Barbaran tutkijat esittelivät Nature-lehdessä järjestelmän, joka toimii poikkeuksellisen laajalla 0,5–115 gigahertsin taajuusalueella ja yltää 100 gigabitin sekuntinopeuksiin. Tulevaisuuden 6G-verkkojen on tarkoitus kattaa koko radiotaajuusspektri mikroaalloista millimetriaaltoihin ja aina terahertsialueelle. Perinteiset ratkaisut tarvitsevat erillisiä laitteita eri kaistoille, mikä lisää kustannuksia ja monimutkaisuutta. Uusi prototyyppi ratkaisee tämän ongelman, sillä se yhdistää yhdeksän peräkkäistä radiokaistaa yhdelle sirulle.

Traco Powerin uusi THL 40WI -sarja tuo 40 watin tehon kompaktista 1 kuutiotuuman metallikotelosta. Uutuus yhdistää kustannustehokkuuden, laadun ja korkean hyötysuhteen (jopa 93 %), mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon vaativiin teollisuus- ja viestintäsovelluksiin.

Nokia avasi perjantaina Oulun Linnanmaalle uuden Home of Radio -kampuksen, jota yhtiö kuvaa maailman edistyksellisimmäksi radioteknologian innovaatiokeskukseksi. Huippumoderni tutkimus- ja tuotantolaitos kokoaa saman katon alle tuotekehityksen, testauksen ja valmistuksen – ja se on Nokialle sekä koko Suomelle strategisesti merkittävä investointi.

UCLA:n ja UC Riversiden tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen laskentaprototyypin, joka hyödyntää kvantti-ilmiöitä ilman kalliita jäähdytysjärjestelmiä. Toisin kuin nykyiset kvanttitietokoneet, jotka on jäähdytettävä lähes absoluuttiseen nollapisteeseen, uusi laite toimii huoneenlämmössä.

Samsung on julkistanut uuden Galaxy S25 FE -mallin, jota markkinoidaan edullisempana vaihtoehtona yhtiön tämän vuoden lippulaivamallistoon. Hinnaltaan kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta halpapuhelimesta: Suomessa S25 FE:n hinta asettuu noin 650 euroon, kun halvimmillaan Galaxy S25 maksaa vain noin sata euroa enemmän.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuoreiden tilastojen mukaan vuoden 2025 patenttihakemusten määrä on jäänyt hieman jälkeen viime vuodesta. Tammikuusta elokuuhun hakemuksia jätettiin yhteensä 1 070, mikä on noin 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024.

Kontron on julkaissut uuden VX3124 3U VPX -moduulin, joka tuo 16-ytimisen NXP QorIQ Layerscape LX2160A -prosessorin suorituskyvyn ja energiatehokkuuden vaativiin sulautettuihin ympäristöihin. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti puolustuksen, ilmailun, liikenteen ja teollisuuden reaaliaikaisiin sovelluksiin.

XR-teknologia ja langattomat ratkaisut etenevät vauhdilla. Tulevaisuuden XR-lasit vaativat lähes viiveettömän toiminnan, mikä onnistuu hyödyntämällä 5G- ja seuraavan sukupolven verkkojen reunalaskentaa (MEC), jossa data käsitellään pilven sijaan lähellä käyttäjää.

Korealaiset tutkijat ovat kehittäneet akkuteknologian, joka voi mullistaa sähköautojen tulevaisuuden. KAISTin ja LG Energy Solutionin yhteinen FRL-laboratortio (Frontier Research Laboratory) sanoo ratkaisseensa litium-metalliakkujen suurimman ongelman eli dendriittien muodostumisen. Tulokset ovat huimia: jopa 800 kilometrin toimintamatkan, yli 300 000 kilometrin käyttöiän ja vain 12 minuutin pikalatauksen.

OnePlussan perustaja ja toimitusjohtaja Pete Lau on julkaissut avoimen kirjoituksen, jossa hän kiittää viiden vuoden mittaisesta yhteistyöstä ruotsalaisen kameravalmistaja Hasselbladin kanssa ja kertoo kumppanuuden päättyvän. Yhteistyön aikana OnePlus toi markkinoille useita puhelinmalleja, joissa hyödynnettiin Hasselbladin väritiedettä ja kuvaestetiikkaa.

Suomalainen kvanttitietokoneita kehittävä IQM Quantum Computers on varmistanut 320 miljoonan dollarin eli 275 miljoonan euron rahoituksen Series B -kierroksella. Kyseessä on historian suurin Series B -rahoituskierros koko kvanttilaskennan alalla Euroopassa ja Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tietoturvasovelluksia kehittävän Surfsharkin tuoreiden lukujen mukaan haittaohjelmat eivät ole menneisyyden jäänne, vaan todellinen ja kasvava uhka vuonna 2025. Windows-käyttäjät joutuvat erityisesti varomaan, sillä heidän koneilleen iskee seitsemän kertaa enemmän haittaohjelmia kuin macOS-koneille.

Nokia on saanut arvostetun IEEE Milestone -palkinnon tunnustuksena merkittävästä roolistaan ADSL-tekniikan kaupallistamisessa ja sen maailmanlaajuisessa käyttöönotossa. IEEE on maailman suurin teknologia-alan ammattilaisjärjestö, ja sen Milestone-ohjelma kunnioittaa innovaatioita, jotka ovat muokanneet pysyvästi yhteiskuntaa ja tuottaneet pitkäaikaisia hyötyjä ihmiskunnalle.