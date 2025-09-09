- EK on vuorineuvosten suojatyöpaikka, koska siellä lobataan vain kaiken säilyttämistä. Sama koskee ay-liikettä. Kaikki lobbaa säilyttämistä, eli sitä me saamme, kunnes me saamme kriisin. Järjestäkää meille siis se kriisi, toivoo tulevaisuudentutkija Risto Linturi.
Profession teollisuuden teknologiaa käsittelevässä CxO Industry -tapahtumassa pitämässään esityksessä Linturi varoitti, että Suomi on jäämässä pahasti jälkeen humanoidirobottien tuotantoteknologian hyödyntämisessä. Hänen mukaansa muualla maailmassa robottien käyttöönotto etenee vauhdilla, mutta Suomessa keskustelu on vaisua ja päättäjät tyytyvät uskoon, että maa on edelläkävijä.
Linturin mukaan teollisuudessa ollaan samassa tilanteessa kuin internetin alkuvuosina: robottien vaikutus tulee näkymään merkittävästi jo viiden vuoden sisällä. Esimerkiksi Mercedes-Benz, BMW ja Hyundai hyödyntävät humanoidirobotteja tuotannossaan, ja myös Kiinassa teknologia leviää nopeasti.
- Kun humanoidirobotit yleistyvät, teollisen työn hinta romahtaa. Toimintakykyinen robotti voi maksaa vain 20 000 euroa ja tehdä töitä eurolla tunnissa. Jos yritykset eivät hyödynnä niitä, henkilöstökulut ovat viisi kertaa liian suuret, Linturi arvioi.
Hän korostaa, että kyse ei ole vain tuotantotekniikasta, vaan koko talouden ja yhteiskunnan toimintamallien muutoksesta. Robottien käyttö palveluna, virtuaalinen huolto sekä liukuhihnan syrjäytyminen ovat esimerkkejä muutoksista, jotka tulevat vääjäämättä.
Linturin mukaan Suomi on vaarassa jäädä kehityksestä paitsi, koska sekä elinkeinoelämän järjestöt että ay-liike lobbaavat ensisijaisesti nykytilan säilyttämistä. Hän vertaa tilannetta 1990-luvun lamaan, jolloin kriisi pakotti Suomea uudistumaan rohkeammin.