AR- eli lisätyn todellisuuden lasien kehitys on tähän asti edennyt hitaasti, mutta nyt vyöry on alkamassa. TrendForcen tuore raportti ennustaa, että vuoden 2025 vaatimattomista noin 600 000 toimitetusta laitteesta markkina kasvaa räjähdysmäisesti yli 32 miljoonaan yksikköön vuoteen 2030 mennessä.
Kasvun taustalla on useita tekijöitä: suurten kansainvälisten teknologiayhtiöiden – kuten Metan ja Googlen – investointien kiihtyminen, OLEDoS-näyttöjen hintojen lasku sekä kevyiden ”ilmoituslasien” yleistyminen. Kehittyneempi täysivärinen AR-tekniikka on tulossa rinnalle, ja sen kypsyminen vauhdittaa markkinaa entisestään.
Tällä hetkellä Kiina hallitsee toimituksia, mutta sen osuus putoaa vuoteen 2030 mennessä noin puoleen, kun globaalit jättiläiset vahvistavat asemiaan. Samalla toimitusketjuun liittyvät toimijat – kuten LUMUS, Goertek, JBD, Xreal ja Omnivision – rakentavat nopeasti kypsyvää ekosysteemiä.
Teknologian puolella valmistajat hakevat tasapainoa suorituskyvyn ja kustannusten välillä. Optisille moottoreille asetetaan tiukkoja rajoja: alle 300 milliwatin virrankulutus, alle kuutionmillimetrin tilavuus ja alle kolmen gramman paino. Paneelitekniikat standardoituvat kokoluokkaan 0,13–0,18 tuumaa ja yli 5 500 PPI:n tarkkuuteen. Standardien yhtenäistyminen kaventaa brändien erottuvuutta, mutta mahdollistaa mittakaavaedut, kustannusten laskun ja lopulta kuluttajille houkuttelevammat hinnat.
Jos nykyiset ennusteet pitävät paikkansa, AR-laseista tulee seuraavan viiden vuoden aikana valtavirtaa.