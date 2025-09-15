Apple on tuonut iPhone 17 Pro -mallistoon merkittävän rakenteellisen uudistuksen: ensimmäistä kertaa iPhonessa on höyrykammio, joka parantaa lämmönhallintaa ja mahdollistaa entistä kovemman suorituskyvyn.
Perinteisesti jäähdytyskammiot on nähty tehokkaissa pelipuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. Nyt Apple hyödyntää samaa teknologiaa A19 Pro -piirin jäähdyttämiseen. Kammio on integroitu alumiiniseen unibody-rakenteeseen, ja sen sisällä oleva deionisoitu vesi siirtää lämpöä tehokkaasti pois suorittimelta. Näin iPhone pystyy ylläpitämään jopa 40 % parempaa jatkuvaa suorituskykyä verrattuna edeltäjään.
Aiemmin iPhone 15 Pro sai paljon huomiota kokonaan titaanisesta rungostaan, joka teki laitteesta kevyen ja kestävän. Ongelma oli kuitenkin titaanin huono lämmönjohtavuus: lämpö jäi helposti muhimaan laitteen sisälle, mikä saattoi johtaa nopeampaan kuumenemiseen raskaassa käytössä.
iPhone 17 Pro:n runko on sen sijaan valmistettu lentokoneluokan alumiinista, joka on huomattavasti parempi lämmönjohde. Yhdessä uuden höyrykammion kanssa tämä tarkoittaa, että lämpö jakautuu tasaisemmin koko rakenteeseen ja poistuu tehokkaammin laitteen pinnalta. Käytännössä iPhonen pitäisi siis pysyä selvästi viileämpänä myös pitkillä pelisessioilla, videoeditoinnissa tai tekoälysovelluksia pyörittäessä.
Lämmönhallinta ei vaikuta vain mukavuuteen. Kun prosessori ja GPU eivät joudu laskemaan kellotaajuuksia ylikuumenemisen estämiseksi, suorituskyky pysyy vakaampana ja akkua voidaan hyödyntää tehokkaammin. Lisäksi Apple kertoo, että suuremmalle akulle löytyi tilaa juuri uuden rakenteen ansiosta, mikä parantaa käyttöaikaa entisestään.
Hinnat Suomessa
Uusien iPhone-puhelinten ennakkomyynti alkoi perjantaina ja saataville ne tulevat perjantaista 19. syyskuuta alkaen. Suomessa hinnat ovat seuraavat: iPhone 17 (alkaen 999 €), iPhone Air (alkaen 1259 €), iPhone 17 Pro (alkaen 1359 €) ja iPhone 17 Pro Max (alkaen 1509 €). Huippumalli iPhone 17 Pro Max 2 teratavun tallennustilalla maksaa sitten jo 2509 europa.