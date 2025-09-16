Tekoäly on tehokas IT-integraattori

Tekoäly nopeuttaa ja yksinkertaistaa IT-integraatioita. ONEiO hyödyntää Amazonin Bedrockin malleja, joita on koulutettu yhtiön omalla integraatiologiikan kirjastolla. - AI auttaa integraatioiden käyttöönotossa ja virheiden entistä tehokkaammassa hallinnassa tehden molemmista käyttäjäystävällisempää tai täysin automatisoitua, sanoo toimitusjohtaja Juha Berghäll.

Helsinkiläinen ONEiO keräsi syyskuussa kahdeksan miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin yhtiö kiihdyttää kasvuaan Isossa-Britanniassa ja saksankielisessä Euroopassa. Yhtiön palvelu muuttaa perinteiset raskaat integraatioprojektit automatisoiduksi palveluksi, jonka saa käyttöön päivissä eikä kuukausissa.

- Emme myy integraatiotyökalua tai alustaa, vaan lopputuloksia palveluna. Asiakas saa toimivat integraatiot kiinteällä kuukausihinnalla – 100 % onnistumistakuulla aikataulun, sisällön ja kustannusten suhteen, Berghäll kertoo.

ONEiO:n palvelu toimii AWS:n päälle rakennetussa infrastruktuurissa, mutta infra ei näy asiakkaalle. Palvelua tuotetaan kolmesta erillisestä klusterista: EU (Irlanti), Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Näin asiakkaan data voidaan pitää tietyllä maantieteellisellä alueella, mikä on kriittistä erityisesti eurooppalaisille suuryrityksille.

Berghällin mukaan perinteinen integraatioprojekti voi viedä jopa tuhat tuntia ja lisäksi vuosittain satoja tunteja ylläpitoon, valvontaan ja korjauksiin. ONEiO on automatisoinut suurimman osan tästä työstä.

- Useimmissa iPaaS-alustoissa kustannukset perustuvat transaktioihin, joita on vaikea arvioida ja jotka usein johtavat yllätyskuluihin. Me laskutamme asiakkaalta selkeästi viestikapasiteetin mukaan sekä tarvittavista kiinteähintaisista integraatioista. Hinta sisältää integraatioiden käyttöönoton, ajamisen ja 24/7 valvonnan end-to-end – ei vain alustaa, hän sanoo.

ONEiO:n asiakkaita ovat muun muassa Volkswagen, Bayer, CGI, Tietoevry ja LähiTapiola. Berghällin mukaan palvelu on suunniteltu erityisesti suurille IT-yksiköille ja palveluntarjoajille.

- Tyypillinen käyttötapaus liittyy siihen, että IT-yksikkö haluaa integroida ulkoisen palveluntarjoajan prosessit omiinsa – esimerkiksi tukipalveluiden tiketti-integraatiot. Tämä on perinteisesti vaatinut custom-rakenteisia integraatioita, joiden ylläpito ja muutosten hallinta on hankalaa. Me poistamme tämän ongelman tarjoamalla standardoidun ja automatisoidun mallin.

ONEiO ei rakenna omaa tekoälymallia alusta, vaan hyödyntää Amazonin Bedrock-palvelua. Sen päälle yhtiö on kouluttanut oman integraatiologiikan kirjaston, joka on kertynyt vuosien aikana miljoonien viestien ja monimutkaisten käyttötapausten kautta.

- Tämä kirjasto on meidän omaa IP:tä. AI auttaa integraatioiden käyttöönotossa ja virheiden tehokkaammassa hallinnassa, tehden molemmista käyttäjäystävällisempää ja usein täysin automatisoitua. Näin integraatioiden käyttöönotto nopeutuu entisestään ja korkea käytettävyys voidaan varmistaa kustannustehokkaasti, Berghäll sanoo.

Yhtiön mukaan integraatiot voidaan tehdä jopa 90 prosenttia nopeammin ja 70 prosenttia edullisemmin kuin perinteisin tavoin – ilman yllätyskustannuksia ja jatkuvaa manuaalityötä.