Huawei on noussut älykellojen kärkinimeksi ja nyt yhtiö on esitellyt Pariisissa uuden Watch GT 6 -sarjan, jonka huippumalli Watch GT 6 Pro saapuu Suomessa myyntiin tänään. Uutuus jatkaa Huawein tuttua linjaa pitkällä akunkestolla, sporttisella muotoilulla ja terveysseurannan monipuolisuudella.
Suurin yksittäinen uudistus edeltäjäänsä Watch GT 5 Prohon verrattuna on paikannuksen tarkkuus ja vektorikarttojen tuki. Huawei lupaa jopa 20 prosenttia aiempaa paremman GPS-tarkkuuden, ja kellossa käytetty dual band -paikannus hyödyntää GPS-, BeiDou- ja Glonass-satelliittijärjestelmiä. Yhtiön mukaan mittauspoikkeama pysyy alle kahdeksassa metrissä.
Golf-harrastajille tämä merkitsee entistä luotettavampaa tietoa väylien muodoista sekä esteiden alku- ja loppukohtien mitoituksesta. Uudet vektorikartat ovat aiempaa raskaampia, mutta sitä varten kellon sisäinen tallennustila on kasvatettu kaksinkertaiseksi 64 gigatavuun – samaan kokoluokkaan kuin esimerkiksi Samsungin lippulaivakello Ultrassa.
Huawei jatkaa vahvaa panostustaan akun kestoon. Piin määrää on akussa kasvatettu 65 prosenttia, minkä ansiosta 46 millimetrin kellotaululla varustetut Watch GT 6 ja Pro-malli jaksavat jopa 21 päivää yhdellä latauksella. 41-milliselle Watch GT 6 -mallille luvataan 14 vuorokauden akunkesto.
Näytön kirkkaus yltää 3000 nitiin, mikä takaa näkyvyyden myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Muotoilultaan kello noudattaa tuttua kulmikasta linjaa, mutta on onnistuneen kompakti ranteessa. Erityistä kiitosta kerää testattu versio mustalla kumirannekkeella, joka osoittautui erittäin miellyttäväksi ja yksi parhaista vaihtoehdoista aktiiviseen käyttöön.
Vaikka testissä keskityttiin Watch GT 6 Pron golf-ominaisuuksiin, Huawei tuo uutena lisänä myös pyöräilyn virtuaalisen tehomittauksen. Sen ansiosta älypuhelinta voi käyttää kellon kanssa yhdessä pyörätietokoneen tapaan ilman erillisiä lisälaitteita.
Huawei Watch GT 6 -sarja maksaa Suomessa 269-499 euroa. Testattu Pro-versio maksaa 499 euroa.