Googlen Pixel-puhelimet ovat jääneet selvästi kilpailijoiden varjoon, vaikka yhtiö hallitsee hakukone- ja mainosmarkkinoita sekä Android-ekosysteemiä. Tuoreiden, Jemlitin kokoamien tilastojen mukaan Pixelin markkinaosuus pysyy alle viidessä prosentissa kaikilla suurilla markkina-alueilla, mikä on seitsemän kertaa pienempi kuin Applen ja viisi kertaa pienempi kuin Samsungin.
Parhaiten Pixelit menestyvät Japanissa ja Kanadassa, joissa noin 10 ja 7 prosenttia kuluttajista käyttää Googlen puhelinta. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa osuus on vain noin 5 prosenttia, kun taas Espanjassa ja Intiassa Pixelit jäävät kahteen prosenttiin.
Uusimmat Pixel 10 -mallit tarjoavat tehokkaan Tensor G5 -sirun, MagSafe-tyylisen Pixelsnap-latauksen sekä AI-ominaisuuksia suoraan käyttöliittymässä. Silti Google on edelleen vain marginaalinen toimija laitemarkkinoilla.
Lisäksi yhtiö kärsii uskollisuusongelmasta: yli puolet Pixelin käyttäjistä ilmoitti suunnittelevansa vaihtoa toiseen merkkiin, mikä on noin neljänneksen heikompi lukema kuin Applen ja Samsungin vastaavat.
Alphabetin osakkeenomistajien kannalta tilanne ei ole kriittinen, sillä puhelinmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta jää pieneksi. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että Googlen kännykät eivät vain vedä.
