Australialainen Morse Micro ja LoRaWAN-verkkoihin erikoistunut The Things Industries esittelivät The Things Conference -tapahtumassa Amsterdamissa demonstraatiossa, jossa Wi-Fi HaLow -yhteyttä käytettiin LoRaWAN-yhdyskäytävän taustayhteytenä (backhaul). Ratkaisu mahdollistaa LoRa-laitteiden tietojen välittämisen pilveen ilman Ethernetiä tai perinteistä Wi-Fi-verkkoa.
HaLow-teknologia toimii sub-GHz-taajuuksilla ja tarjoaa useiden kilometrien kantaman sekä hyvän läpäisyn seinien ja esteiden läpi. Laboratorio-olosuhteissa Morse Micro on mitannut HaLow’n kantaman ulottuvan jopa 16 kilometriin. Tyypillisissä käyttöympäristöissä satojen metrien päästä voidaan edelleen siirtää kymmeniä megabittejä sekunnissa, ja useiden kilometrien matkalla yhteys riittää useiden megabittien tiedonsiirtoon.
Kun LoRa vastaa laitteiden ja yhdyskäytävän välisestä yhteydestä, HaLow hoitaa tiedonsiirron yhdyskäytävästä pilveen. Yhdistelmä tuo IoT-verkoille uudenlaista sijoitteluvapautta esimerkiksi teollisuusalueilla, maatiloilla ja rakennuksissa, joissa kaapelointi olisi hankalaa tai kallista.
- LoRaWAN-yhdyskäytävien ei enää tarvitse olla kiinni kaapelissa tai lähiverkon kuuluvuusalueella. Wi-Fi HaLow avaa mahdollisuuden sijoittaa yhdyskäytäviä vapaammin ja laajentaa verkkoja entistä helpommin, totesi The Things Industriesin toimitusjohtaja Wienke Giezeman.
Morse Micron toimitusjohtaja Michael De Nil puolestaan korosti, että ratkaisu ”osoittaa pitkäkantaman, vähävirtaisen Wi-Fi-yhteyden soveltuvan erinomaisesti LoRaWAN-verkkojen taustayhteydeksi. Tämä avaa ovia uusiin IoT-palveluihin ja liiketoimintamalleihin.”
Wi-Fi HaLow’n etuina ovat pitkä kantama, hyvä esteiden läpäisy ja alhainen virrankulutus. Niiden ansiosta laitteet, jotka eivät aiemmin yltäneet kotien tai teollisuuslaitosten tavallisiin Wi-Fi-verkkoihin, voidaan liittää suoraan verkkoon. Morse Micron tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia IoT-laitteista jää normaalin Wi-Fi-peiton ulkopuolelle – ongelma, jota HaLow on suunniteltu ratkaisemaan.