Pico Technology on julkaissut uuden Python-kirjaston pyPicoSDK, jonka ansiosta PC-pohjaisten oskilloskooppien eli PicoScopien käyttö on entistä helpompaa. PicoScopet ovat pieniä mittalaitteita, jotka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta. Perinteisen pöytämallisen oskilloskoopin sijaan mittaustulokset näkyvät ja tallentuvat suoraan tietokoneelle.
Uusi pyPicoSDK-kirjasto kokoaa kaikki tarvittavat ajurifunktiot yhteen paikkaan ja tarjoaa lisäksi valmiita apufunktioita yleisimpiin mittaustoimintoihin. Käyttäjä voi siis ohjata laitetta suoraan Python-skriptillä ilman monimutkaisia asetuksia tai laajaa ohjelmointityötä.
Python tekee skoopin käytöstä monella tapaa helpompaa. Esimerkiksi ohjelmoinnista tulee selkeämpää. Kirjastossa on mukana docstringit, koodin täydennys ja tyypitykset, jotka helpottavat kehittäjän työtä.
Mukana on myös paljon valmiita työkaluja. Käytössä on esimerkkikoodia, Getting Started -opas ja kattava dokumentaatio. Pythonin myötä paranee myös PicoScopen laajennettavuus, sillä Pythonin ekosysteemi (esim. NumPy) voidaan yhdistää suoraan mittausdataan analyysia ja visualisointia varten.
Python-kirjasto myös helpottaa aloittelevien testaajien elämää, koska mittaus- ja analysointiskriptejä voidaan tehdä ilman syvällistä ajurituntemusta. Alkuvaiheessa pyPicoSDK tukee PicoScope 6000E- ja 3000E-sarjan malleja, ja laitetuki laajenee jatkossa.