Nokia ja Boldyn Networks ovat ottaneet käyttöön yksityisen 5G-verkon Callio FutureMINE -testikaivoksessa Pyhäjärvellä. Yhteistyö mahdollistaa reaaliaikaisen videon, paikannuksen ja etäohjauksen jopa 1,5 kilometrin syvyydessä. Tässä ympäristössä perinteiset viestintäratkaisut eivät toimi luotettavasti.

Pico Technology on julkaissut uuden Python-kirjaston pyPicoSDK, jonka ansiosta PC-pohjaisten oskilloskooppien eli PicoScopien käyttö on entistä helpompaa. PicoScopet ovat pieniä mittalaitteita, jotka liitetään tietokoneeseen USB:n kautta. Perinteisen pöytämallisen oskilloskoopin sijaan mittaustulokset näkyvät ja tallentuvat suoraan tietokoneelle.

AMD on julkistanut uuden EPYC Embedded 4005 -prosessorisarjan, joka on suunniteltu erityisesti viiveherkkiin reuna- ja teollisuussovelluksiin. Uutuus tarjoaa korkeat kellotaajuudet, jopa 128 megatavua L3-välimuistia sekä tuen AVX-512 -käskyille, joiden avulla se käsittelee dataa entistä nopeammin verkkopakettien prosessoinnista reaaliaikaohjauksiin.

Microsoft Oy on nimittänyt Teemu Vidgrénin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 23. syyskuuta 2025 alkaen. Vidgrén on hoitanut tehtävää vt. toimitusjohtajana heinäkuun alusta. Kauppatieteiden maisteri Teemu Vidgrén on työskennellyt Microsoftilla vuodesta 2012 lähtien useissa johtotehtävissä, viimeksi operatiivisena johtajana.

VodafoneThree, hiljattain perustettu Vodafone- ja Three-operaattoreiden yhdistelmä, on tehnyt monivuotiset miljardiluokan sopimukset Nokian ja Ericssonin kanssa rakentaakseen Iso-Britannian laajimman yksityisesti rahoitetun 5G-verkon.

Iranilainen valtiollinen hakkeriryhmä Nimbus Manticore on laajentanut toimintansa Eurooppaan, kertoo kyberturvayhtiö Check Point Research tuoreessa raportissaan. Aiemmin Lähi-itää painottanut ryhmä kohdistaa nyt hyökkäyksiä erityisesti Tanskaan, Ruotsiin ja Portugaliin, sekä laajemmin eurooppalaisiin puolustusteollisuuden, telekommunikaation ja ilmailualan organisaatioihin.

Englantilainen Embedd.it on julkaissut uuden tekoälyllä toimivan graafisen MCU-konfiguraattorin, jonka avulla suunnittelijat voivat hallita eri valmistajien mikro-ohjaimia yhden yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Ratkaisu poistaa tarpeen sitoutua yhden toimittajan työkaluihin.

Australialainen Morse Micro ja LoRaWAN-verkkoihin erikoistunut The Things Industries esittelivät The Things Conference -tapahtumassa Amsterdamissa demonstraatiossa, jossa Wi-Fi HaLow -yhteyttä käytettiin LoRaWAN-yhdyskäytävän taustayhteytenä (backhaul). Ratkaisu mahdollistaa LoRa-laitteiden tietojen välittämisen pilveen ilman Ethernetiä tai perinteistä Wi-Fi-verkkoa.

Bittium vahvistaa asemaansa sulautetun tekoälyn kehittäjänä tekemällä kaksi merkittävää avausta: sijoituksen kotimaiseen MarshallAI:hin ja uuden Embedded AI -tarjoaman lanseerauksen yhteistyössä Qualcommin kanssa.

Googlen Pixel-puhelimet ovat jääneet selvästi kilpailijoiden varjoon, vaikka yhtiö hallitsee hakukone- ja mainosmarkkinoita sekä Android-ekosysteemiä. Tuoreiden, Jemlitin kokoamien tilastojen mukaan Pixelin markkinaosuus pysyy alle viidessä prosentissa kaikilla suurilla markkina-alueilla, mikä on seitsemän kertaa pienempi kuin Applen ja viisi kertaa pienempi kuin Samsungin.

Taiwanilainen MediaTek on esitellyt uuden lippulaivajärjestelmäpiirinsä, Dimensity 9500:n, joka nostaa valmistajan entistä tiukemmin kilpailemaan Qualcommin kanssa premium-luokan älypuhelimissa.

Analogipiirien testaamiseen kuluva aika lyhenee jatkossa kuukausista päiviin, kun Siemens Digital Industries Software toi markkinoille uuden Tessent AnalogTest -ohjelmiston. Ratkaisu automatisoi testikuviot analogisille piireille ja mahdollistaa jopa sadankertaisen nopeuden perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Tänään Suomessa myyntiin tullut Huawei Watch GT 6 -sarja tarjoaa pitkän akun keston, mutta sen todellista kulutuskäyttäytymistä ei pääse seuraamaan kovin tarkasti. Kellon oma käyttöliittymä näyttää ainoastaan jäljellä olevan varauksen prosentteina ja arvioidun käyttöajan. Käyttäjälle ei ole tarjolla graafeja akun tyhjenemisestä, eikä tarkempia teknisiä tietoja, kuten jännitettä, lämpötilaa tai purkausvirtaa.

Huawei on noussut älykellojen kärkinimeksi ja nyt yhtiö on esitellyt Pariisissa uuden Watch GT 6 -sarjan, jonka huippumalli Watch GT 6 Pro saapuu Suomessa myyntiin tänään. Uutuus jatkaa Huawein tuttua linjaa pitkällä akunkestolla, sporttisella muotoilulla ja terveysseurannan monipuolisuudella.

FPGA-pohjaiset liitäntäsiltapiirit ovat tärkeä osa monimutkaisissa autosovelluksissa. Niiden avulla lisätään sovellusten joustavuutta, sovitettavuutta ja saumatonta yhteentoimivuutta, jolloin on mahdollista toteuttaa yhteensopiva liitettävyys eri laiterajapintojen välillä jopa pitkän matkan päähän.

Linux-ytimelle on ehdotettu uutta multi-kernel-arkkitehtuuria, joka mahdollistaisi useiden itsenäisten kernel-instanssien ajamisen samalla fyysisellä prosessorilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi ja sama siru voisi pyörittää useita Linux-ytimiä rinnakkain, jokaisella omat CPU-ytimensä, mutta kuitenkin niin, että ne voivat jakaa tarvittaessa laitteistoa kuten muistia, I/O-väyliä ja jopa grafiikkakorttia. Ytimien välinen viestintä tapahtuisi uuden IPI-kehyksen avulla.

Puolalainen teknologiayhtiö Grinn on solminut strategisen kumppanuuden MediaTekin kanssa ja julkaissut ensimmäiset Genio-prosessoreihin perustuvat järjestelmämoduulinsa (SOM). Yhteistyö tuo MediaTekille lisää jalansijaa eurooppalaisilla sulautettujen järjestelmien markkinoilla.

Pickering Interfaces tuo ensi viikolla markkinoille laajennetun valikoiman LXI-mikroaaltokytkimiä, jotka yltävät jopa 110 gigahertsin taajuuksiin. Uutuudet esitellään European Microwave Week 2025 -tapahtumassa Utrechtissa ensi viikolla.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille SPSA068-tehonhallintapiirin (PMIC), joka on suunniteltu erityisesti autoteollisuuden mikrokontrollerisovelluksiin. Uutuus yhdistää monipuoliset toiminnot kompaktissa 32-nastaisessa QFN-kotelossa (5 × 5 × 1 mm) ja tarjoaa edullisen ratkaisun hintaan noin 1,40 dollaria.

Sveitsiläinen LEMO on julkaissut uuden OPTIMA D -sarjan liittimet, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden vaativissa sovelluksissa. Uusi sarja yhdistää kompaktin rakenteen sotilastason luotettavuuteen, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan liitettävyyden myös kriittisissä järjestelmissä.