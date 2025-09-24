Nokia ja Boldyn Networks ovat ottaneet käyttöön yksityisen 5G-verkon Callio FutureMINE -testikaivoksessa Pyhäjärvellä. Yhteistyö mahdollistaa reaaliaikaisen videon, paikannuksen ja etäohjauksen jopa 1,5 kilometrin syvyydessä. Tässä ympäristössä perinteiset viestintäratkaisut eivät toimi luotettavasti.
Entisestä kuparikaivoksesta on tullut uuden teknologian testialusta, jossa yritykset voivat kokeilla ja kehittää kaivosalan ratkaisuja aidossa toimintaympäristössä. Boldynin suunnittelema ja Nokian Modular Private Wireless -ratkaisulla toteutettu verkko tuo suuren kapasiteetin ja erittäin matalan viiveen koko laajaan tunneliverkostoon.
Yksityinen 5G avaa kaivoksessa kokonaan uudenlaiset toimintamahdollisuudet. Normet testaa ajoneuvoja, joita voidaan hallita maan pinnalta käsin, mikä parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja vähentää tuotannon keskeytyksiä. Ohjelmistoyhtiö Cybercube puolestaan rakentaa digitaalista kaksosta, joka näyttää reaaliajassa työntekijöiden, ajoneuvojen ja laitteiden sijainnin – myös paikoissa, joihin GPS ei yllä. Lisäksi yksityinen 5G korvaa vanhat radiopuhelimet ja tarjoaa työntekijöille saumattoman yhteyden kaikilla kaivoksen tasoilla sekä pintayhteyden valvomoon.
- Kaivoksessa yksityinen 5G tuo ratkaisevan eron. Yhdessä kumppaneidemme kanssa olemme luoneet testialustan, jossa teknologiat voidaan kehittää todellisissa olosuhteissa turvallisemmin ja tehokkaammin, sanoo Nokian Euroopan yritysverkkomyynnistä vastaava Michael Aspinall.