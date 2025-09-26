Saksalainen komponenttien jakeluyritys Rutronik kertoo suru-uutisen: yhtiön perustaja ja presidentti Helmut Rudel on kuollut 87 vuoden iässä lyhyen sairauden jälkeen. Hänen elämäntyönsä, josta hän sai Baden-Württembergin perustajapalkinnon heinäkuussa 2025, vaikuttaa yhtiössä edelleen. Rudel kuului johtoryhmään loppuun asti.
Rudel perusti Rutronikin vuonna 1973 Ispringeniin, Baden-Württembergiin. Yritys aloitti passiivisten komponenttien, kuten vastusten ja kondensaattorien, jakelijana. Pääkonttorin sijainnin valinnasta tarina kertoo, Rudel piirsi kartalle ympyrän, johon silloisen saksalaisen elektroniikkateollisuuden suurin osa keskittyi, ja asettui sen keskelle.
Alku oli vaatimaton. 1970-luvun puolivälissä Rutronikilla oli vain viisi työntekijää ja liikevaihtoa kuuden miljoonan Saksan markan verran. Toiminta laajeni kuitenkin nopeasti, ja 1970-luvun lopulla yritys muutti uuteen rakennukseen Ispringenissä. Samasta osoitteesta käsin johdetaan edelleen konsernin toimintaa.
1980-luvulla Rutronik laajensi valikoimaansa puolijohteisiin ja aktiivisiin komponentteihin. Tämä vastasi elektroniikkateollisuuden kehitystä, jossa mikroelektroniikka ja integroidut piirit alkoivat nousta keskeiseen asemaan.
1990-luvun aikana yritys jatkoi kasvuaan myös yritysostojen kautta. Vuonna 1994 Rutronik hankki BIT-Electronic AG:n, mikä toi näyttö- ja järjestelmäkomponentit osaksi sen portfoliota. Samalla Rutronikista alkoi kehittyä kansainvälinen toimija, jolla oli tytäryhtiöitä ja toimipisteitä eri puolilla Eurooppaa.
Vuonna 2008 Helmut Rudel luovutti operatiivisen johdon pojalleen Thomas Rudelille, mutta pysyi itse yhtiön presidenttinä ja strategisena vaikuttajana. Rutronik on kasvanut yhden miehen perustamasta jakeluyrityksestä globaaliksi elektroniikkakomponenttien toimittajaksi. Toisin kuin monet pörssilistatut kilpailijat, Rutronik on edelleen Rudelin perheen omistuksessa.