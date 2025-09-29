AMD on hakenut patenttia muistiteknologialle, joka voi ravistella koko datakeskusmarkkinaa. Yhtiön niin kutsuttu HB-DIMM (Hybrid Buffer DIMM) yhdistää uudenlaisen ohjaus- ja puskurirakenteen, joka nostaa DDR5-muistin suorituskyvyn ja kapasiteetin uudelle tasolle.
Patenttidokumentista käy ilmi, että HB-DIMM hyödyntää pseudo-kanavia ja quad-rank-konfiguraatioita, jotka aiemmin ovat olleet vaikeita toteuttaa tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että samaan moduuliin voidaan pakata enemmän muistisirujen rivejä ilman, että latenssi tai kellotusnopeudet romahtavat.
Keskeisessä roolissa on MRCD-piiri (Module Register Clock Driver), joka jakaa muistikäskyjä kahteen tai useampaan pseudo-kanavaan. Yhdessä MDB-puskureiden (Module Data Buffer) kanssa se pystyy kaksinkertaistamaan tiedonsiirtonopeuden DRAM-siruihin nähden – samalla kun ulospäin moduuli toimii standardin DDR5-väylän tahdissa.
Ratkaisu tarjoaa useita etuja. Esimerkiksi kapasiteettia voidaan kasvattaa, koska quad-rank-moduuleja voidaan käyttää ilman aiempia rajoitteita. HB-DIMM on myös joustava, siinä voidaan valita nopeuden ja kapasiteetin välillä eri sovelluksiin. Lisäksi ratkaisu tuottaa paremman signaalin eheyden, mikä tarkoittaa vähemmän lukuvirheitä.
AMD:n ratkaisu voi olla vastaus datakeskusten kasvavaan tarpeeseen yhdistää huimat muistikapasiteetit ja entistä nopeampi tiedonkulku. Jos HB-DIMM päätyy tuotantoon, se voi tarjota AMD:lle selkeän kilpailuedun esimerkiksi NVIDIAn ja Intelin hallitsemilla palvelinmarkkinoilla, joissa muistikaista on yhtä tärkeää kuin laskentateho.
Vaikka patentti ei vielä kerro kaupallistamisaikataulusta, on selvää, että AMD valmistautuu ratkaisemaan yhden aikamme kriittisimmistä pullonkauloista: muistin skaalautuvuuden tekoäly- ja HPC-sovellusten aikakaudella.