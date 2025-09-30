Anritsu ja KDDI Research ovat onnistuneet ensimmäisinä maailmassa todentamaan, että moniytimisen optisen kuidun kuntoa voidaan valvoa päätepisteestä käsin.
Yhtiöt rakensivat simuloidun merikaapeliympäristön, jossa testattiin Anritsun koherenttia OTDR-mittalaitetta (Optical Time Domain Reflectometer). Kokeessa pystyttiin paikantamaan vikakohtia, mittaamaan kuidun vaimennusprofiilia sekä ensimmäistä kertaa visualisoimaan ytimien välistä häiriötä (inter-core crosstalk) pitkällä matkalla.
Tulos on merkittävä, sillä nykyiset kansainväliset merikaapelit käyttävät yksiytimistä kuitua, jonka mittaaminen on rutiinia. Moniytimiset kuidut ovat kuitenkin välttämättömiä kasvavan dataliikenteen takia, mutta niiden ylläpito on ollut teknisesti haastavaa. Nyt sama työkalu, jota käytetään yksiytimisissä kaapeleissa, on todistettu toimivaksi myös moniytimisessä kuitulinkissä.
Kyseessä oli ensimmäinen onnistunut demonstraatio testilaboratoriossa, mutta se avaa tien tekniikan käyttöönotolle todellisissa merikaapeleissa. Tämä voi merkittävästi parantaa tulevien moniytimisten merikaapelien luotettavuutta ja alentaa huoltokustannuksia, kun vikoja voidaan paikantaa ilman kallista kaapelin nostoa merestä.
Anritsu ja KDDI Research esittelevät tuloksia parhaillaan Kööpenhaminassa järjestettävässä ECOC 2025 -konferenssissa.