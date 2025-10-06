Perl teki yllättävän paluun ohjelmointikielten kärkeen

Ohjelmointikieli Perl on tehnyt yllättäväksikin luonnehdittavan paluun TIOBE-indeksin kärkikymmenikköön syyskuussa. Vielä vuosi sitten Perl oli sijalla 27, mutta nyt se on noussut sijalle 10 — ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

Perl oli 2000-luvun alkupuolella yksi suosituimmista ohjelmointikielistä ja nousi jopa sijalle kolme vuonna 2005, mutta sen suosio hiipui vuosien mittaan uusien kielten, kuten Pythonin, vallatessa alaa. Perlin uusi nousu liittyy ennen kaikkea sen laajaan kirjatilanteeseen Amazonissa. Kielelle on saatavilla neljä kertaa enemmän kirjoja kuin esimerkiksi PHP:lle ja jopa seitsemän kertaa enemmän kuin Rustille. Tämä runsas kirjallisuus näyttää nostaneen Perlin näkyvyyttä ja arvioita indekseissä, vaikka sen käytön kasvu ohjelmistokehityksessä ei välttämättä ole yhtä dramaattista.

Yksi mahdollinen selitys suosiopiikille on, että Perl 5 on nyt vakiintunut kielen todelliseksi versioksi. Pitkään kehitetty Perl 6, sittemmin Raku, ei koskaan saavuttanut laajaa suosiota ja on tällä hetkellä sijalla 129. Perl 5:n kehitys sen sijaan on viime vuosina vilkastunut uusien julkaisujen myötä, mikä on palauttanut osan ohjelmoijien mielenkiinnosta kieleen.

Vaikka Perl on tehnyt näyttävän paluun, Python jatkaa yhä TIOBE-indeksin ylivoimaisena ykkösenä. Pythonin helppokäyttöisyys ja monipuolisuus tekevät siitä edelleen suositun niin aloittelijoiden kuin ammattilaistenkin keskuudessa. Sen perässä tulevat C++, C ja Java, jotka pitävät pintansa erityisesti järjestelmä- ja sovelluskehityksessä.