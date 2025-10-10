Uusin eSIM-tekniikka tulee kodin Wi-Fi-reitittimiin

Älylaitteiden ja esineiden internetin kehitys saa uuden vauhdin, kun maailman ensimmäinen SGP.32-standardin mukainen eSIM-ratkaisu tulee markkinoille. Saksalainen turvallisuusteknologiayhtiö Giesecke+Devrient (G+D) ja Amazonin omistama eero ovat julkistaneet yhteistyön, jossa G+D:n uusi eSIM-teknologia otetaan käyttöön eero Signal -reitittimessä.

Tämä merkitsee ensimmäistä kertaa, kun uusin eSIM-standardi siirtyy teoriasta todelliseen kuluttajalaitteeseen. SGP.32 on GSMA-järjestön määrittelemä uusi sukupolvi eSIM-standardeista, joka on suunniteltu erityisesti IoT- ja M2M-laitteille. Aiemmat eSIM-ratkaisut perustuivat pitkälti älypuhelimien tarpeisiin, mutta SGP.32 on räätälöity laitteille, joilla ei ole näyttöä tai käyttäjän suorittamaa SIM-hallintaa. Standardi mahdollistaa eSIM-profiilien etäprovisionoinnin ja operaattorin vaihdon IP-pohjaisesti, ilman fyysisiä SIM-kortteja tai SMS-viestien välitystä.

G+D:n SGP.32-ratkaisu tulee nyt ensimmäistä kertaa kaupalliseen käyttöön. Yhtiö on pitkään ollut yksi eSIM-teknologian kehityksen vetureista, ja sen toteutus osoittaa, että standardi on valmis laajempaan käyttöönottoon. G+D:n eSIM mahdollistaa dynaamisen yhteydenhallinnan ja turvallisen profiilien latauksen pilvipalvelun kautta – ominaisuuksia, jotka ovat olleet toistaiseksi lähinnä teollisuus- ja operaattoritason järjestelmissä.

Amazonin eero-reitittimet tunnetaan kuluttajamarkkinoilla helppokäyttöisinä Wi-Fi-ratkaisuina, jotka muodostavat saumattoman verkkoverkon kotiin tai toimistoon. Uusi eero Signal laajentaa tätä konseptia lisäämällä sisäänrakennetun mobiiliverkkoyhteyden. Jos kodin kiinteä internetyhteys katkeaa, laite siirtyy automaattisesti käyttämään 4G- tai 5G-verkkoa varayhteytenä – ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

Juuri tässä kohtaa G+D:n eSIM-ratkaisu astuu kuvaan. SGP.32-standardin ansiosta eero Signal voi ladata ja päivittää operaattoriprofiileja suoraan verkon kautta, ilman fyysisiä SIM-kortteja. Tämä tekee laitteen käyttöönotosta nopeaa ja mahdollistaa eri operaattorien käytön eri markkinoilla yhdellä ja samalla laitemallilla. Kuluttajalle tämä tarkoittaa yksinkertaisesti vakaampaa yhteyttä. ”Wi-Fiä, joka ei koskaan katkea”, kuten yhtiö hehkuttaa.

Uusi eero Signal on tarkoitus tuoda ensin Yhdysvaltain markkinoille vuoden 2026 alussa, ja sen odotetaan laajentuvan myöhemmin myös muihin maihin. Samalla laite toimii alan esimerkkinä siitä, miten eSIM-teknologia voi laajentua puhelimista ja älykelloista kodin infrastruktuuriin.

G+D ja eero toivovat, että tämä ensimmäinen kaupallinen SGP.32-toteutus rohkaisee sekä laitevalmistajia että operaattoreita ottamaan uuden standardin käyttöön laajemmin. Kun fyysiset SIM-kortit väistyvät ja yhteydenhallinta tapahtuu ohjelmallisesti, IoT-laitteiden globaali käyttöönotto yksinkertaistuu ja kuluttajien yhteydet muuttuvat entistä luotettavammiksi.