Lähi-idän ja Afrikan maat kirivät vauhdilla kohti 5G-aikakautta, selviää Nokian tuoreesta Middle East and Africa Broadband Index Report 2024 -raportista. Alueen 5G-liittymien määrä kasvaa ennusteiden mukaan yhdeksänkertaiseksi vuoteen 2029 mennessä, ja tuolloin jo joka neljäs mobiililiittymä toimii 5G-verkossa.
Erityisen vauhdikasta kehitys on Persianlahden maiden, eli niin sanotun GCC-alueen (Gulf Cooperation Council), markkinoilla. Nokia arvioi, että vuoteen 2029 mennessä jopa 90 prosenttia alueen mobiililiittymistä hyödyntää 5G:tä. Nopean kehityksen taustalla ovat vahvat valtiolliset investoinnit, kunnianhimoiset digitalisaatiostrategiat kuten Saudi Vision 2030 sekä kattava infrastruktuurirakentaminen.
Afrikan sisällä kehitys on kuitenkin epätasaista. Etiopia nousee raportin mukaan alueelliseksi 5G-edelläkävijäksi, vastaten jopa 44 prosentista Keski-, Itä- ja Länsi-Afrikan 5G-dataliikenteestä vuoteen 2029 mennessä. Samaan aikaan monissa muissa Afrikan maissa 4G-verkot pysyvät vielä pitkään pääasiallisena yhteysteknologiana.
Dataliikenne kasvaa koko Lähi-idän ja Afrikan alueella hurjasti. Kokonaisdatamäärän odotetaan kolminkertaistuvan vuosien 2024 ja 2029 välillä, ja 5G:n arvioidaan vastaavan 90 prosentista kaikesta liikenteestä. Suurin osa datasta kuluu videoihin – videoliikenteen osuus nousee raportin mukaan jopa 90 prosenttiin kaikesta mobiilidatasta.
Myös kiinteän laajakaistan puolella tapahtuu murros. Fixed Wireless Access eli FWA, joka tarjoaa kotien ja yritysten verkkoyhteydet mobiiliverkon kautta, on nopeassa kasvussa. Vuonna 2029 jo 38 prosenttia FWA-liittymistä perustuu 5G-teknologiaan. GCC-maissa 5G-pohjaisen FWA:n osuus on peräti 93 prosenttia.
Raportti nostaa esiin myös vihreän siirtymän ja automaation merkityksen. Nokia kertoo, että sen tekoälypohjaiset verkkoautomaatiot voivat vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia ja pienentää käyttökustannuksia merkittävästi. Kestävän teknologian merkitys korostuu alueilla, joilla energiankulutus ja infrastruktuurin kustannukset ovat keskeisiä haasteita.
Kokonaisuutena Nokia arvioi, että Lähi-idän ja Afrikan telemarkkinat siirtyvät nopeasti mobiilivetoiseen, data- ja palvelupainotteiseen aikaan. Vaikka alueiden välillä on suuria eroja, yhteinen suunta on selvä: digitaalinen murros etenee vauhdilla, ja 5G on sen keskeinen moottori.
Raportti löytyy täältä.