Kannettavien tietokoneiden näyttöjen toimitukset kasvavat 4 prosenttia vuonna 2025, arvioi Counterpoint Research. Kasvua vauhdittavat tekoälyä hyödyntävät uudet laitteet, yritysten laiteuudistukset ja ohjelmistopäivitykset, jotka pitävät kysynnän vahvana myös ensi vuonna.
Erityisesti niin sanotut edistyneet näyttöteknologiat – OLED ja MiniLED – ovat nousussa. Niiden toimitusten ennustetaan kasvavan 9 prosenttia vuonna 2025 ja muodostavan jo 8 prosenttia kaikista kannettavien näytöistä. Kehitystä vauhdittaa kuluttajien kiinnostus parempaan kuvanlaatuun ja energiatehokkaampiin paneeleihin.
OLED-näyttöjen kasvu kiihtyy entisestään vuonna 2026, jolloin niiden toimitusten odotetaan nousevan peräti 30 prosenttia. Taustalla on Applen suunnitelma tuoda markkinoille 14,3- ja 16,3-tuumaiset OLED-MacBook Pro-mallit, joiden odotetaan toimivan koko alan veturina ja nopeuttavan OLED-tekniikan yleistymistä myös muissa IT-laitteissa.
”Yritysten päivityssyklit, ohjelmistojen uudistuminen ja tekoälyn käyttöönotto pitävät kysynnän vahvana”, sanoo Counterpoint Researchin apulaisjohtaja David Naranjo. Hänen mukaansa 2025 näyttää muodostuvan toiseksi peräkkäiseksi vahvan kasvun vuodeksi kannettavien näyttömarkkinoilla.