Akkulaitteiden tulipalot ovat kasvussa, ja ne aiheuttavat jo enemmän paloja kuin monet perinteiset kodinkoneet. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) varoittaa, että erityisesti vaurioituneet ja pudonneet älypuhelimet voivat olla merkittävä tulipaloriski – etenkin latauksen aikana.
SPEKin mukaan akkupaloja on kaksinkertaistunut 2020-luvulla. Viime vuonna pienelektroniikan akuista ja latureista syttyi 108 tulipaloa, kun esimerkiksi pyykinpesukoneista aiheutui 62 ja jääkaapeista 41 paloa.
– Sähkölaitteiden paloriskeistä ollaan melko tietoisia, mutta akkulaitteiden kohdalla riskit jäävät usein tunnistamatta. Turvallinen käyttö ja lataus eivät aina saa samaa huomiota, sanoo SPEKin asiantuntija Lauri Lehto.
Vaurio voi paljastua vasta latauksessa
Lehdon mukaan vaurioitunut akku voi käyttäytyä normaalisti, kunnes se laitetaan lataukseen.
– Kolauksen saanut tai pudonnut puhelin saattaa oireilla vasta latauksessa. Jos laite alkaa kuumentua, haista oudolta tai pitää ääntä, se on syytä irrottaa heti laturista, Lehto muistuttaa.
SPEKin ohjeiden mukaan akkulaitteita tulee ladata vain valvotusti – eli silloin, kun ollaan kotona ja hereillä. Latauspaikka kannattaa valita siten, että palovaroitin on lähellä ja ympärillä ei ole helposti syttyviä materiaaleja.
Litiumioniakkujen palo on rajumpi ja arvaamattomampi kuin tavallisen sähkölaitteen. Akku voi syttyessään myös sytyttää ympärillä olevia materiaaleja.
– Akkupalo tuottaa itse happea, joten sen sammuttaminen käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä on vaikeaa. Sen sijaan ympärillä syttyneen muun palon leviämistä voi yrittää rajata, jos se on turvallista, Lehto kertoo.
Akkupalojen savu ja palokaasut ovat erittäin myrkyllisiä, joten savulle altistumista tulee välttää. SPEK muistuttaa, että huolellinen käyttö, oikea lataustapa ja varovaisuus vaurioituneiden laitteiden kanssa ovat tehokkaimmat keinot ehkäistä akkupaloja.