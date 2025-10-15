Eurooppalaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden etujärjestö EARTO on palkinnut suomalaisen SemiQonin ja VTT:n uraauurtavasta työstä kryogeenisen CMOS-siruteknologian kehittämisessä. Yritykset saivat Impact Expected -kategorian ensimmäisen sijan Brysselissä 14. lokakuuta 2025 järjestetyssä EARTO Awards -gaalassa.
Palkittu teknologia mahdollistaa piipohjaisten CMOS-sirujen täyden suorituskyvyn hyödyntämisen äärimmäisen kylmissä olosuhteissa, niin sanotuissa kryogeenisissä lämpötiloissa. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti kvanttilaskennan ja avaruuselektroniikan aloilla, joissa perinteiset sirut eivät toimi tehokkaasti.
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) on yleisesti käytetty puolijohdetekniikka, jota hyödynnetään lähes kaikissa nykyisissä mikropiireissä. SemiQonin kehittämä kryogeeninen CMOS – eli Cryo-CMOS – on suunniteltu toimimaan jopa –270 °C lämpötiloissa ilman suorituskyvyn heikkenemistä. Tämä tekee siitä keskeisen teknologian tulevaisuuden kvanttiprosessoreissa, joissa elektroniikan täytyy toimia samoissa olosuhteissa kuin kvanttibittien (kubittien).
SemiQonin toimitusjohtaja Himadri Majumdar korostaa, että kryogeeninen elektroniikka on nousemassa marginaalista valtavirtaan. "Vaikka ala tuntuu vielä pieneltä, se on pian kriittinen osa kvanttilaskennan ja avaruusteknologian kehitystä. On suuri kunnia saada tämä tunnustus, joka vahvistaa visiomme merkitystä globaalisti", Majumdar sanoo.
Teknologian etuja ovat erinomainen energiatehokkuus ja suorituskyky. Siruissa ei synny merkittävää lämmönhukkaa, mikä on ollut aiemmin este CMOS-tekniikan laajemmalle käytölle. Avaruussovelluksissa ratkaisu voi vähentää virrankulutusta jopa 50–90 prosenttia, ja kvanttitietokoneiden lukujärjestelmien kustannuksia se voi laskea kolmanneksella. Pitkällä aikavälillä säästöt voivat kasvaa moninkertaisiksi, ja maailmanlaajuisesti jäähdytyskustannuksissa puhutaan jopa 20–30 miljardin dollarin potentiaalisista säästöistä.
Kehitystyö alkoi VTT:llä, josta SemiQon spinnattiin itsenäiseksi yritykseksi vuonna 2023. Yritys valmistaa siruja Espoon Otaniemessä Micronovassa, ja tulevaisuudessa myös rakenteilla olevassa Kvanttinovassa, joka tarjoaa uuden puhdastilaympäristön yritysten ja tutkimusorganisaatioiden käyttöön.
VTT:n Mikroelektroniikka ja kvanttiteknologiat -tutkimusalueen johtaja Tauno Vähä-Heikkilä näkee palkinnon laajemmin kuin yksittäisen teknologisen saavutuksen. "Tämä on esimerkki siitä, miten tutkimuksesta syntyy uusia startup-yrityksiä ja yhteiskunnallista kasvua. SemiQon vahvistaa samalla Euroopan kilpailukykyä ja teknologista omavaraisuutta," hän toteaa.
SemiQonin Cryo-CMOS-tekniikan odotetaan mullistavan useita teollisuudenaloja ja tukevan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita energiatehokkuuden, kvanttilaskennan ja ympäristön seurannan aloilla. Yhtiö valmistautuu aloittamaan tuotetestausta asiakkaiden kanssa kahden vuoden sisällä, ja sen arvioidaan nousevan nopeasti yhdeksi keskeiseksi toimijaksi globaalilla, yli 3 miljardin euron markkinalla, joka kasvaa vauhdilla kohti 2030-lukua.