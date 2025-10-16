Googlen kehittämä Coral-niminen tekoälykiihdytin tekee loikan tutkimuslaboratorioista kaupalliseen käyttöön Synapticsin uuden Astra SL2600 -sarjan prosessoreissa. Kyse on maailman ensimmäisen tuotantotason piiriperheestä, joka hyödyntää Googlen avointa, RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvaa Coral NPU:ta. Tämä avaa täysin uuden luvun edge-tekoälyn markkinassa, jota tähän asti ovat hallinneet suljetut, Arm-pohjaiset ratkaisut.

Suomalainen kvanttialgoritmiyritys QMill on saavuttanut merkittävän teknisen läpimurron kvanttilaskennan optimoinnissa. Yhtiö on kehittänyt tekoälyyn perustuvan menetelmän kvanttipiirien pakkaamiseen, joka pienentää kvanttilaskennan vaatimaa resurssimäärää ennennäkemättömällä tavalla. QMillin menetelmä asettaa uuden maailmanennätyksen kvanttipiirien tiivistämisessä, mikä tuo hyödyllisen kvanttilaskennan aikakauden huomattavasti lähemmäksi.

Nordic Semiconductor on julkaissut uuden nuSIM-tuen nRF91-sarjan IoT-moduuleilleen, ja se voi tarkoittaa lopullista hyvästiä perinteiselle SIM-kortille. Yhtiön ratkaisu perustuu ohjelmistopohjaiseen iSIM-teknologiaan, joka integroi SIM-toiminnallisuuden suoraan laitteen suojattuun prosessoriympäristöön. Fyysinen SIM-kortti, liitin ja niiden aiheuttamat suunnittelu- ja luotettavuushaasteet voidaan näin unohtaa kokonaan.

Generatiivisen tekoälyn (GenAI) käytön nopea yleistyminen tuo mukanaan kasvavia tietoturvariskejä. Check Point Researchin tuoreen raportin mukaan jopa joka 54. yritysympäristöissä käytetty GenAI-kehote sisältää korkean riskin arkaluonteisten tietojen vuotamiselle. Lisäksi 15 prosentissa kehotteista havaittiin mahdollisesti luottamuksellista sisältöä, kuten asiakasdataa, lähdekoodia tai sisäistä viestintää.

Maailmanlaajuiset PC-toimitukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä 9,4 prosenttia vuodentakaisesta, käy ilmi tutkimusyhtiö IDC:n tuoreista ennakkotiedoista. Yhteensä markkinoille toimitettiin 75,8 miljoonaa konetta, kun vuotta aiemmin määrä jäi 69,3 miljoonaan. Kasvua vauhdittavat Windows 11 -käyttöjärjestelmän käyttöönotto sekä ikääntyvän laitekannan uusiminen – erityisesti yritys- ja julkishallinnon segmenteissä.

Analog Devices on julkaissut uuden ADI Power Studio -alustan, joka kokoaa yhtiön virtasuunnittelutyökalut yhdeksi kokonaisuudeksi ja tuo merkittävän päivityksen webbipohjaiseen tehosuunnitteluun. Uuden alustan tavoitteena on virtaviivaistaa koko suunnitteluprosessi järjestelmätasolta piiritasolle saakka.

Eurooppalaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden etujärjestö EARTO on palkinnut suomalaisen SemiQonin ja VTT:n uraauurtavasta työstä kryogeenisen CMOS-siruteknologian kehittämisessä. Yritykset saivat Impact Expected -kategorian ensimmäisen sijan Brysselissä 14. lokakuuta 2025 järjestetyssä EARTO Awards -gaalassa.

Rohde & Schwarz on julkistanut uuden MXO 3 -oskilloskooppisarjan, joka tuo suuren suorituskyvyn ja kahdeksankanavaisen mittauksen kompaktiin muotoon. Uutuus asettuu valmistajan MXO 4 - ja RTM3000-sarjojen väliin ja vie alle gigahertsin taajuusalueen mittaukset uudelle nopeus- ja tarkkuustasolle.

Vodafonen tuoreiden sopimusuutisten perusteella televerkkoyhtiöiden voimasuhteet Euroopassa ovat muuttumassa Ericssonin eduksi. Ruotsalaisyhtiö ilmoitti solmineensa viisivuotisen strategisen kumppanuuden, joka tekee siitä Vodafonen ainoan radioverkkotoimittajan Irlannissa, Alankomaissa ja Portugalissa, sekä merkittävän laitetoimittajan Saksassa, Romaniassa ja Egyptissä.

Datakeskusten sähkösyöppö tekoälyaikakausi pakottaa koko teollisuuden uudistamaan infrastruktuurinsa. Kun tekoälypalvelimet nielevät yhä enemmän virtaa, perinteiset 48 voltin tehonsyöttöjärjestelmät eivät enää riitä. Nyt katse on kääntynyt kohti 800 voltin – ja pian jopa 1500 voltin – jännitetasoja, jotka lupaavat parempaa hyötysuhdetta ja pienempiä häviöitä, mutta myös aivan uudenlaisia teknisiä haasteita.

Vodafone on toteuttanut maailman ensimmäisen mobiiliverkkotestin 6 GHz:n taajuusalueella käyttäen tavallista älypuhelinta ja kaupallista MediaTek M90 -modeemia. Testi osoittaa, että 6 GHz:n kaista tarjoaa erinomaiset edellytykset sekä kehittyneelle 5G:lle että tulevalle 6G-teknologialle.

Hollannin hallitus on tehnyt poikkeuksellisen päätöksen ottaessaan määräysvallan kiinalaisomisteisessa puolijohdevalmistaja Nexperiassa. Päätös tehtiin vedoten Goods Availability Act -lakiin, jota on käytetty äärimmäisen harvoin maan historiassa. Toimen tarkoituksena on turvata Euroopan puolijohdehuollon jatkuvuus ja estää kriittisen teknologisen osaamisen valuminen Kiinan vaikutuspiiriin.

Tämä päivä eli 14. lokakuuta 2025 jää historiaan, sillä tänään päättyy Windows 10:n virallinen tuki. Microsoft ei enää tarjoa käyttöjärjestelmälle teknistä apua, uusia ominaisuuksia tai tietoturvapäivityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki edelleen Windows 10:llä toimivat tietokoneet jäävät ilman virallista suojaa, ellei käyttäjä toimi nopeasti.

Generatiivinen tekoäly teki historiaa ohjelmistoturvallisuudessa – se onnistui löytämään yli 50 todellista virhettä yhdestä maailman tunnetuimmista avoimen lähdekoodin projekteista, Curlista. Curlin luoja ja pääylläpitäjä Daniel Stenberg kertoo olevansa “häkeltynyt” tekoälyn tarkkuudesta.

Microchip Technology on esitellyt markkinoiden ensimmäisen 3 nanometrin prosessilla valmistetun PCI Express 6.0 -kytkimen, joka lupaa merkittävää suorituskykyparannusta tekoäly- ja pilvi-infrastruktuureihin. Uusi Switchtec Gen 6 PCIe Fanout Switch tuo kaksinkertaisen kaistanleveyden edelliseen sukupolveen verrattuna, pienemmän viiveen ja kehittyneet tietoturvaominaisuudet.

Akkulaitteiden tulipalot ovat kasvussa, ja ne aiheuttavat jo enemmän paloja kuin monet perinteiset kodinkoneet. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) varoittaa, että erityisesti vaurioituneet ja pudonneet älypuhelimet voivat olla merkittävä tulipaloriski – etenkin latauksen aikana.

Kannettavien tietokoneiden näyttöjen toimitukset kasvavat 4 prosenttia vuonna 2025, arvioi Counterpoint Research. Kasvua vauhdittavat tekoälyä hyödyntävät uudet laitteet, yritysten laiteuudistukset ja ohjelmistopäivitykset, jotka pitävät kysynnän vahvana myös ensi vuonna.

Puettavat lääkintälaitteet kasvattavat markkinoitaan nopeasti, kun uudet laitteet mullistavat terveyden seurantaa, lääkehoitoa ja terapiaa. Seuraavan sukupolven ratkaisut kuten vaikkapa jatkuvatoimiset glukoosimittarit asettavat tiukkoja vaatimuksia sulautettujen järjestelmäpiirien (SoC) kehitykselle. Mutta millaisia innovaatioita SoC-suunnittelu edellyttää, jotta puettavista lääkintäsovelluksista saadaan entistä tarkempia, pienempiä, tehokkaampia ja turvallisempia?

Kuvittele käveleväsi kahvilan ohi, jossa on langaton verkko. Vaikka sinulla ei olisi puhelinta taskussa, joku voisi silti tunnistaa sinut pelkkien Wi-Fi-signaalien avulla. Tämä kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta Karlsruhen teknillisen instituutin (KIT) tutkijat Saksassa ovat osoittaneet sen olevan mahdollista. Heidän mukaansa tavalliset WLAN-reitittimet voivat toimia ”näkymättöminä kameroina”, jotka hahmottavat ihmisiä ympärillään radioaaltojen avulla.

Lähi-idän ja Afrikan maat kirivät vauhdilla kohti 5G-aikakautta, selviää Nokian tuoreesta Middle East and Africa Broadband Index Report 2024 -raportista. Alueen 5G-liittymien määrä kasvaa ennusteiden mukaan yhdeksänkertaiseksi vuoteen 2029 mennessä, ja tuolloin jo joka neljäs mobiililiittymä toimii 5G-verkossa.