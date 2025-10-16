Vaikka Wi-Fi 7 on vasta tulossa laajemmin markkinoille, alan kärkiyritykset ja IEEE ovat jo siirtäneet katseensa seuraavaan kehitysaskeleeseen: Wi-Fi 7 Advanced. Tämä uusi vaihe lupaa hienosäätää nykyistä standardia entistä älykkäämmäksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi – ja samalla valmistaa tietä tulevalle Wi-Fi 8:lle.
Wi-Fi 7, viralliselta nimeltään IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), hyväksyttiin standardiksi vuonna 2025. Se tuo jopa kymmenkertaiset nopeudet verrattuna Wi-Fi 6:een ja hyödyntää 6 GHz-taajuuskaistaa, 320 MHz-kanavia sekä 4096-QAM-modulaatiota. Ensimmäiset laitteet, kuten reitittimet ja yritystason tukiasemat, ovat jo markkinoilla, mutta kuluttajapuolella käyttöönotto on vasta alkutekijöissään.
Samaan aikaan Huawei, IEEE ja useat piirivalmistajat kuten Broadcom, Qualcomm ja MediaTek ovat käynnistäneet Wi-Fi 7 Advanced -ohjelman. Tarkoitus on kehittää Wi-Fi 7:stä “trimmattu” versio, joka keskittyy nopeuden sijaan älykkyyteen, luotettavuuteen ja tietoturvaan. Huawei julkaisi elokuussa 2025 aiheesta Wi-Fi 7 Advanced Technology White Paperin, jossa määritellään seuraavan sukupolven verkkojen visio.
Wi-Fi 7 Advancedin keskiössä on Multi-Link Operation (MLO), jonka avulla laitteet voivat hyödyntää useita taajuuskaistoja yhtä aikaa. Lisäksi uusi versio tuo AI-ohjatun verkonhallinnan, reaaliaikaisen kanavatilan seurannan, sekä Wi-Fi Shield-teknologian, joka estää tietovuotoja ja havaitsee tunkeutumisia. Tekniikka yhdistää myös Wi-Fi-verkon, IoT-laitteet ja sensorit niin sanotuiksi “älytiloiksi”.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että Wi-Fi 7 Advanced ei ole vain nopeampi, vaan myös havainnoiva ja reagoiva verkko. Se voi esimerkiksi tunnistaa käyttäjien läsnäolon, ohjata laitteita automaattisesti ja havaita luvattomat kamerat tai laitteet ympäristössä. Sovellusalueita ovat muun muassa teollisuus 4.0, terveydenhuolto, älykkäät kampukset ja rakennusautomaatio.
Wi-Fi 8, jonka IEEE-työryhmä (802.11bn) kehittää parhaillaan, tulee viemään nämä periaatteet vielä pidemmälle. Sen odotetaan tuovan deterministisen viiveen alle millisekunnin, tekoälypohjaisen spektrinhallinnan ja tiiviin 6G-integraation. Wi-Fi 7 Advanced toimii näin tärkeänä väliportaana matkalla täysin autonomisiin, reaaliaikaisiin langattomiin verkkoihin.
Vaikka Wi-Fi 7 on vielä uusi tulokas, teknologiateollisuus ei odota. Standardit kehittyvät nyt rinnakkain, ja Wi-Fi 7 Advanced osoittaa, että langattoman verkon tulevaisuus ei määrittyisi enää vain nopeuden perusteella vaan sen mukaan, kuinka älykkäästi ja turvallisesti verkko kykenee palvelemaan käyttäjäänsä.