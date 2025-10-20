Ohjelmistokielten suosituimmuutta mittaavassa TIOBE-indeksissä tapahtui lokakuussa kärkikahinoiden järjestyksen muutos. Python jatkaa ylhäisessä yksinäisyydessään selkeänä ykkösenä, vaikka sen suosio hieman laski syyskuuhun verrattuna. Kakkospaikalle nousi nyt C, ohittaen C++:n niukasti.
Pythonin osuus ohjelmointikielten suosiovertailussa laski 25,98 prosentista 24,45 prosenttiin, mutta ero muihin pysyy valtavana. C:n osuus kasvoi 9,29 prosenttiin ja C++ jäi kolmanneksi 8,84 prosentilla. Neljäntenä jatkaa Java 8,35 prosentilla – ja kolmen kielen välinen ero on edelleen alle yhden prosenttiyksikön.
TIOBE Software -yhtiön toimitusjohtaja Paul Jansen kommentoi, että C:n nousu johtuu osittain uuden C23-version kasvavasta käyttöönotosta. C++-kehittäjät puolestaan odottavat tulevaa C++26-standardia, ja Java 25 on juuri julkaistu, mikä pitää kilpailun tiukkana.
Jansenin mukaan C, C++ ja Java ovat pysyneet lähes tasoissa jo yli vuoden ajan, ja kilpailu kakkospaikasta on “todella hurjaa”. Lisäksi C# lähestyy kärkikolmikkoa nopeasti – vuoden alussa ero oli nelisen prosenttiyksikköä, mutta nyt enää 1,4 %.
Kärkikvintetin takana sijoitukset pysyivät melko vakaasti. JavaScript ja Visual Basic pitivät sijansa kuudentena ja seitsemäntenä, kun taas Go säilytti kahdeksannen paikkansa. Delphi/Object Pascal nousi yhdeksänneksi ja SQL palasi top 10 -listalle syrjäyttäen Perlin, joka ehti palata hetkellisesti syyskuussa.
Vaikka Python hallitsee edelleen selvästi, todellinen jännitys tiivistyy sijojen 2–4 välille. C:n, C++:n ja Javan välinen “mikrokilpailu” näyttää jatkuvan vielä pitkään – ja taustalla C# hiipii yhä lähemmäs.