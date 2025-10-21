Microchipin uutuus synkronoi verkon laitteet nanosekunnin tarkkuudella

Microchip Technology on julkaissut uuden SkyWire-teknologian, joka tuo nanosekuntitason aikasynkronoinnin ja aikajäljitettävyyden kriittisiin infrastruktuureihin. Tekniikka voidaan käyttää esimerkiksi datakeskuksissa, sähköverkoissa ja 5G-tukiasemissa.

SkyWire on sisäänrakennettuna yhtiön BlueSky GNSS Firewall 2200 -laitteeseen, joka toimii sekä aikapalvelimena että GNSS-signaalin suojausratkaisuna. Vaikka laitteen nimi viittaa palomuuriin, se ei käsittele IP-liikennettä, vaan suojaa ja puhdistaa aikasignaaleja – ikään kuin “palomuuri GNSS:lle”.

Perinteiset tahdistusratkaisut perustuvat joko GNSS-signaaliin (esimerkiksi GPS:ään) tai atomikelloihin, jotka tarjoavat paikallisen mutta eristyneen aikareferenssin. Molemmissa on heikkoutensa: GNSS-signaali on altis häirinnälle ja spoofaukselle, ja atomikellon tarkkuus erkanee ajan myötä.

SkyWire tuo tähän uuden kerroksen eli tarkan aikavertailun ja verifioinnin. BlueSky-laitteet voivat mitata ja vertailla kellonsa toisiin BlueSky-solmuihin tietoverkon kautta, ilman että yhteyttä GNSS-satelliitteihin tarvitaan jatkuvasti.

Kahden laitteen välinen kelloero voidaan mitata ja kompensoida 1–5 nanosekunnin tarkkuudella, ja mittauksen resoluutio yltää alle nanosekuntiin. Kun järjestelmä on kytketty kansalliseen metrologialaboratorioon (esimerkiksi Yhdysvalloissa NIST TMAS -palveluun), aika on jäljitettävissä suoraan UTC-standardiin alle 10 ns tarkkuudella.

BlueSky-laitteen GNSS Firewall -toiminto analysoi jatkuvasti vastaanotettua satelliittisignaalia ja hylkää poikkeavat, epäaidot tai häirityt aikalähteet ennen kuin ne pääsevät verkkoon. Jos häirintä havaitaan, laite siirtyy automaattisesti käyttämään varalähdettä – esimerkiksi paikallista atomikelloa tai SkyWire-verkkoa – ja ylläpitää näin aikasynkronoinnin ilman katkosta.

BlueSky-laitteet kytketään toisiinsa turvallisen IP-verkon kautta. SkyWire-protokolla toimii PTP:n (Precision Time Protocol) periaattein, mutta paljon tarkemmalla tasolla. Aikaleimatut viestit mitataan kahteen suuntaan (round-trip delay), ja järjestelmä kompensoi verkon viiveet, epäsymmetriat ja lämpötilavaihtelut reaaliajassa. Tämä mahdollistaa nanosekuntitason tahdistuksen jopa maantieteellisesti hajautetuissa verkoissa – esimerkiksi eri kaupungeissa olevien tukiasemien tai sähköasemien välillä.