Vaisala kalibroi nyt itse mittalaitteensa palveluna

Maailman johtava mittausteknologiayritys Vaisala on lanseerannut uuden Vaisala Circular -palvelun, joka tarjoaa mittapäiden kalibroinnin ja uudelleenkäytön palveluna. Uusi toimintamalli minimoi mittauskatkokset, parantaa mittausten luotettavuutta ja edistää vastuullisuutta pidentämällä mittalaitteiden elinkaarta.

Vaisala Circular on suunniteltu erityisesti teollisuuden ja tutkimuksen vaativiin kohteisiin, joissa tarkkuus ja jatkuva käytettävyys ovat kriittisiä. Palvelun asiakkailla on käytössään oma mittapäävaranto, jota säilytetään ja huolletaan turvallisesti Vaisalan hallinnoimissa tiloissa.

Kun kalibrointi on ajankohtaista, asiakas voi tilata uudet mittapäät helposti Vaisalan verkkokaupasta ja vaihtaa ne vanhojen tilalle ilman pitkiä käyttökatkoja. Käytetyt mittapäät palautetaan Vaisalalle uudelleenkalibrointia, varastointia ja uudelleenkäyttöä varten, jolloin niiden elinkaari jatkuu vastuullisesti. Kunnostettujen mittapäiden takuu pysyy voimassa koko Circular-sopimuksen ajan.

Vaisalan palveluliiketoiminnan johtaja Shan Gao kertoo, että uusi palvelu hyödyntää yhtiön syvää asiantuntemusta mittapäiden suunnittelussa ja valmistuksessa:

- Mittapäiden kehittäjänä meillä on parhaat valmiudet huolehtia niiden kunnosta ja tarjota asiakkaillemme pitkäaikaista arvoa. Tiukat testaus-, huolto- ja kalibrointikriteerimme varmistavat, että mittapäät palaavat käyttöön uudenveroisina ja asianmukaisin todistuksin. Oikein käytettyinä ja huollettuina Vaisalan mittapäät kestävät vaivatta yli vuosikymmenen.

Ottamalla vastuun mittapäiden hallinnasta Vaisala Circular tarjoaa asiakkaille pitkäaikaista mielenrauhaa, varmistaa tarkat mittaukset ja tukee ympäristövastuullisuutta vähentämällä jätettä ja optimoimalla prosesseja.

Circular-palvelun mittausparametrien valikoima on markkinoiden laajin ja kattaa muun muassa kosteuden, kastepisteen, lämpötilan ja hiilidioksidin. Vaisala listaa palvelut hyödyt asiakkaalle näin: