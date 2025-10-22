CN Rood laajentaa yhteistyötään Pico Technologyn kanssa ja tuo nyt brittiläisvalmistajan PC-pohjaiset mittausratkaisut myös Suomeen. Laajennus kattaa koko Pohjoismaiden alueen, eli Ruotsin, Tanskan, Norjan, Suomen ja Islannin.
Pico Technology tunnetaan erityisesti USB-liitäntäisistä oskilloskoopeistaan, jotka hyödyntävät tietokoneen laskentatehoa ja näyttöä tarjoten laboratoriotason suorituskyvyn kompaktissa muodossa. Valikoimaan kuuluu yleiskäyttöisiä PC-oskilloskooppeja, dataloggereita sekä RF- ja mikroaaltoratkaisuja tutkimukseen, koulutukseen ja tuotekehitykseen.
Aiemmin Picon tuotteita on ollut saatavilla Suomessa kansainvälisten verkkokauppojen kuten Farnellin ja Mouserin kautta, mutta paikallista teknistä tukea ja koulutusta ei ole ollut saatavilla. Nyt CN Roodin myötä suomalaiset asiakkaat saavat paikallisen myynti- ja tukiorganisaation, joka tarjoaa myös tuotekoulutusta ja käyttöönottoapua.
- CN Rood on ollut erinomainen kumppanimme Benelux-maissa jo yli vuosikymmenen ajan. Heidän tekninen osaamisensa ja paikallinen läsnäolonsa tekevät heistä luonnollisen valinnan myös Pohjoismaihin, kertoo Picon kanavamyynnistä vastaava Martin Dinmore.
CN Roodin laajennus vahvistaa Pico Technologyn tavoitetta tarjota suoraa ja henkilökohtaista tukea insinööreille, tutkijoille ja kouluttajille kaikkialla Pohjoismaissa.