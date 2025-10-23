Elektronisen järjestelmäsuunnittelun (Electronic System Design, ESD) työkalujen markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto nousi 8,6 prosenttia 5,09 miljardiin dollariin vuoden takaisesta 4,69 miljardista, kertoo SEMI:n ESD Alliance tuoreessa raportissaan.
Raportin mukaan erityisesti Computer-Aided Engineering (CAE) ja palveluliiketoiminta kasvoivat kaksinumeroisin luvuin. CAE:n liikevaihto nousi 17,2 prosenttia 1,93 miljardiin dollariin, ja palveluiden 11,9 prosenttia 201,2 miljoonaan dollariin. Myös piirilevytyökalujen ja monisirumoduulien segmentti kasvoi vahvasti (+7,8 %). IP-lohkojen markkina kasvoi 8,7 prosenttia.
Alueellisesti vahvinta kasvu oli Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella, joissa liikevaihto kasvoi yli 10 prosentin vauhtia (+12,2 % ja +11,4 %.) Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvu oli 6,7 %, kun taas Japanissa markkina supistui 9,2 prosenttia.
Alan työllisyys kasvoi merkittävästi: EDMD-raportin seuraamat yritykset työllistivät toisella neljänneksellä 72 529 henkilöä, mikä on 14,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
ESD Alliancen mukaan tulokset osoittavat, että elektronisen suunnittelun automaatio (EDA) säilyttää vahvan kasvuvauhtinsa, erityisesti tekoälyyn, siruarkkitehtuureihin ja järjestelmätason suunnitteluun liittyvien investointien vetämänä.