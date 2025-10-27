Nokian pitkän aikavälin panostus privaattiverkkoihin näyttää nyt osuneen täsmälleen oikeaan aikaan. Tuore Dell’Oro Groupin Private Wireless Report -tutkimus osoittaa, että yksityisten 5G-verkkojen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, samalla kun julkisten mobiiliverkkojen markkina pysyi käytännössä paikallaan. Siinä missä koko RAN-markkinan (radioverkkojen) kasvu on pysähtynyt, privaattiverkot ovat tällä hetkellä ainoa merkittävästi kasvava osa-alue.
Dell’Oro arvioi, että maailmanlaajuinen privaattiverkkojen RAN-liikevaihto kasvoi noin 40 prosenttia vuonna 2024 ja jatkoi vahvaa vauhtiaan vuoden 2025 alkupuoliskolla. Koko vuoden 2025 kasvuennuste on edelleen noin 20 prosenttia. Samaan aikaan koko RAN-markkinan odotetaan pysyvän nollakasvussa. Tämä tekee privaattiverkoista paitsi teknisesti myös taloudellisesti kiinnostavimman segmentin verkkolaitevalmistajille.
Tutkimuksen mukaan Nokia oli maailman johtava privaattiverkkojen (Campus Network Private Wireless RAN) toimittaja vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla (1H25). Nokia hallitsee erityisesti teollisuus- ja yritysasiakkaiden ratkaisuja, joissa tarvitaan suljettuja ja erittäin luotettavia 4G/5G-verkkoja – kuten tuotantolaitoksia, satamia, kaivoksia ja energia-alueita. Kun markkina siirtyy yhä enemmän teollisiin sovelluksiin, Nokian varhainen panostus tähän alueeseen näyttää tuottavan tulosta.
Dell’Oro arvioi, että privaattiverkot muodostivat vuoden 2025 alkupuoliskolla noin 5 prosentin osuuden koko RAN-liikevaihdosta, kun vastaava osuus vuonna 2022 oli vain muutaman prosentin luokkaa. Yhtiön mukaan yksityiset RAN-verkot voivat vuoteen 2029 mennessä nousta jopa 10 prosenttiin koko markkinasta, samalla kun julkisen RAN-markkinan odotetaan supistuvan noin kaksi prosenttia vuodessa.
Vaikka Nokian kannalta suunta on oikea, koko verkkolaiteala elää vaikeaa siirtymävaihetta. Operaattoreiden investointien hidastuminen on vähentänyt perinteistä liikevaihtoa, ja privaattiverkkojen volyymi ei vielä lyhyellä aikavälillä korvaa sitä. Silti Nokian päätös panostaa tähän nousevaan segmenttiin näyttää strategisesti kaukonäköiseltä – yhtiö on nyt kasvun harvojen valopilkkujen joukossa markkinassa, jossa suurin osa muista valmistajista taistelee paikallaan pysymisestä.