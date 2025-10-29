OnePlus on vahvistanut, että sen seuraava lippulaivapuhelin eli OnePlus 15 julkistetaan 13. marraskuuta. Yhtiön mukaan kyseessä on ”kahden sukupolven päivitys” suorituskyvyssä, älykkyydessä ja muotoilussa.
OnePlus 15:n ytimenä toimii Snapdragon 8 Elite Gen 5 -alusta, joka tekee siitä yhden maailman ensimmäisistä älypuhelimista, joissa käytetään tätä seuraavan sukupolven prosessoria. Järjestelmäpiiriä tukee 16 gigatavua LPDDR5X Ultra+ -muistia, jonka siirtonopeus on 10 667 Mbps.
Puhelimen ohjelmistona toimii OxygenOS 16, joka tuo mukanaan uusia tekoälypohjaisia ominaisuuksia. Niihin kuuluvat muun muassa älykkäät kielityökalut ja entistä syvempi integraatio Googlen Gemini-tekoälyavustajan kanssa. Käyttäjät voivat hyödyntää myös OnePlussan omaa Mind Space -tekoälytyökalua.
Kuvausominaisuuksista vastaa uusi DetailMax Engine, joka yhdistää useita laskennallisen valokuvauksen tekniikoita. Ultra-Clear 26MP -tila koostaa useista 12 megapikselin kuvista yhden 26 megapikselin lopullisen valokuvan, joka säilyttää yksityiskohdat ja kompaktin tiedostokoon. Clear Burst -toiminto parantaa liikkuvien kohteiden kuvaamista jopa 10 ruutuun sekunnissa, ja Clear Night Engine tuottaa kirkkaampia ja luonnollisempia yökuvia Dual Analog Gain -teknologian avulla.
Tarkemmat tekniset tiedot, hinnoittelu ja saatavuus julkaistaan 13. marraskuuta globaalissa lanseerauksessa. Samana päivänä järjestetään myös OnePlus 15 Pop-up -tapahtuma Helsingissä, jossa kävijöille on luvassa tuotetutustumista, tarjouksia ja ohjelmaa. Pop-up-tapahtumia järjestetään myös Amsterdamissa, Lontoossa, Pariisissa, Krakovassa ja Madridissa.